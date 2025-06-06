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Рубль не изменился к юаню на решении ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 20%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России понизить ключевую ставку на 1 п.п., до 20%, так как такое решение было ожидаемо рынком среди других возможных вариантов.

Так, большинство аналитиков ожидали сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, однако часть экспертов допускала ее снижение на 100-200 базисных пунктов - до 19-20%.

К 13:31 (после публикации пресс-релиза ЦБ в 13:30) курс юаня на торгах Московской биржи составлял 11,0475 руб., что всего на 0,2 копейки ниже уровня на 13:29.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

ЦБ в апреле, марте, феврале 2025 года и декабре 2024 года сохранил ставку на уровне 21%, в октябре 2024 года повысил - на 200 б.п. - до 21%, в сентябре - на 100 б.п. - до 19%. 26 июля 2024 года Банк России поднял ставку с 16% до 18%. На предыдущих заседаниях в 2024 году оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля 2025 года.

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