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JPMorgan повысил прогноз для S&P 500 на конец года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co. повысил прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 6000 пунктов с 5200 пунктов.

Главный инвестиционный стратег JPMorgan Дубравко Лакос Буджас отметил, что несмотря на политическую неопределенность корпоративные отчеты остаются сильными, и экономика США сохраняет гибкость.

Сильные результаты Nvidia Corp. за минувший квартал подтвердили, что интерес к теме искусственного интеллекта остается высоким, и бум капиталовложений продолжается, отмечает Лакос Буджас. В отсутствие серьезных политических сюрпризов индекс продолжит подниматься к новым максимумам, в том числе, за счет поддержки со стороны IT-сектора, говорится в обзоре JPMorgan.

Новый прогноз JPMorgan, несмотря на существенное улучшение, предполагает рост S&P 500 всего на 1% по сравнению с его значением на закрытие рынка в четверг (5939,3 пункта).

"Тот факт, что котировки американских акций уже являются довольно высокими, может ограничить рост рынка, однако это редко само по себе является катализатором для продажи", - отмечает эксперт.

С начала 2025 года S&P 500 прибавил 1%.

JPMorgan США S&P 500 Nvidia Corp Дубравко Лакос Буджас
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