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Продажи дизтоплива на бирже в мае выросли на 7%, бензина – снизились почти на 17%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Объемы реализации товаров в секции "Нефтепродукты" в мае 2025 года составили 3,050 млн тонн, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Петербургской биржи.

Из этого объема основные нефтепродукты и сжиженные углеводородные газа (СУГ) – 2,926 млн тонн (снижение на 2,8% к показателям прошлого года), нефтехимия – 0,071 млн тонн (рост на 6,8%).

Продажи дизельного топлива составили 1,642 млн тонн, что на 7,1% больше прошлогодних данных, ДТ летнее - 1,473 млн тонн (+5,5%). Биржевой индекс цены Европейской части России дизельного топлива летнего с начала месяца снизился на 3,2% и составил на 30 мая 58663 руб./т.

Реализация бензина составила 0,804 млн тонн (-16,9% к показателям прошлого года), в том числе бензина марки Аи-92 – 0,450 млн тонн (-20,9%), Аи-95 – 0,348 млн тонн (-10,7%). При этом биржевой индекс цены Европейской части России с начала мая 2025 года по Аи-92 повысился незначительно – на 0,6%, до 57133 руб./т, а Аи-95 снизился на 2,0% до 60713 руб./т

Продажи авиакеросина составили почти 0,144 млн тонн (-2,5%), СУГ - 0,178 млн тонн (-18,4%), топочного мазута - 0,157 млн тонн (+11,1%).

Реализация фенола синтетического технического - 7,320 тыс. тонн (в 2,6 раза больше показателей прошлого года), стирола - 2,640 тыс. тонн (+53,8%), толуола нефтяного - 2,241 тыс. тонн (-34,8%), ортоксилола нефтяного - 3,421 тыс. тонн (-17,5%).

"Несмотря на разнонаправленную динамику объемов реализации товаров в секции "Нефтепродукты", производители нефтепродуктов и нефтехимических товаров, зарегистрированные АО Петербургская Биржа, выполняют установленные биржевые нормативы", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Петербургской биржи Антона Карпова.

Петербургская биржа
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