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Шинный дивизион "Татнефти" планирует наращивать производство

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Шинный дивизион "Татнефти" увеличивает загрузку своих заводов и продолжит наращивать производство, сообщил руководитель направления "Шинный бизнес" нефтяной компании Андрей Пантюхов в ходе онлайн-презентации зимних шин от Ikon Tyres.

"Планы по увеличению производства, безусловно, есть. И мы будем продолжать это делать в течение 2025 года и последующих нескольких лет. Эти планы связаны, во-первых, с дальнейшим укреплением наших лидерских позиций и увеличением доли на рынке России, который является для нас основным домашним рынком, на других наших домашних рынках, таких как Казахстан и Беларусь. Также постепенным развитием программы экспорта, как с завода во Всеволожске, так и с других заводов", - сказал он.

В периметр шинного дивизиона "Татнефти" входят три предприятия: завод Ikon Tyres во Всеволожске (мощность - 17 млн легковых шин в год), завод Tengri Tyres в городе Сарань (Казахстан; бренд Attar; 3 млн легковых шин, 500 тыс. грузовых), а также Birinchi Rezinotexnika Zavodi в городе Ангрен (Узбекистан; бренд Bars; 3 млн легковых шин, 100 тыс. пог. м конвейерных лент).

По словам Пантюхова, завод во Всеволожске сейчас загружен примерно на 60-65% от полной мощности. Предприятие отталкивается от потребностей рынка и производит тот объем, который востребован.

"Постепенно будем в ближайшие годы наращивать загрузку производственных мощностей, доводя ее до 100%", - добавил он.

Завод в Узбекистане значительно увеличил свою загрузку: "Я не помню точную цифру, но по сравнению с прошлым годом увеличение объема производства составляет более чем в два раза. И мы рассчитываем, что, может быть, не в этом, но в 2026 году завод выйдет уже на полную загрузку своих мощностей. И также рассматриваем возможность расширения этого завода".

Уровень загрузки завода в Казахстане пока не высок, отметил Пантюхов: "Мы начали в прошлом году серийное производство на этом заводе. И пока занимаемся очень активно налаживанием всех технологических процессов, стабилизацией новых продуктов. (...) Но мы также планируем за 2-3 года довести уровень загрузки завода Tengri Tyres до 100%".

Что касается экспорта, шинный дивизион "Татнефти" фокусирует усилия на расширении маршрутов поставок именно с зарубежных заводов: "В частности, уже начаты поставки на новые для нас рынки в нескольких странах Ближнего Востока, например, шин под брендом Bars, которые производятся в Узбекистане. Также на очереди начало поставок на экспорт шин из Казахстана. Это как легковые шины Attar, так и грузовые ЦМК (цельнометаллокордные - ИФ) шины под брендом Attar, которые мы тоже начинаем производить на нашем заводе в Сарани".

Глава дивизиона отметил, что в части экспортных поставок шин с российского завода "действует достаточно много ограничений, в том числе санкционных".

Также он сообщил, что все три завода имеют контракты по поставкам шин на первичную комплектацию: "У завода Ikon Tyres в России есть один активный контракт на поставку шин на первичную комплектацию. Также начали поставки шин на первичную комплектацию в Казахстане с завода Tengri Tyres на автосборочное предприятие нашего партнера по совместному предприятию - группы компаний Allur. И наиболее активно с первичной комплектацией работает завод BRZ в Узбекистане, где значительная доля объема производства как раз идет на первичную комплектацию, благодаря чему локальный производитель UzAuto Motors смог локализовать практически полностью свои потребности в шинах. Это направление постепенно будем развивать, безусловно, и расширять номенклатуру, ассортимент продукции, которые на различные автомобили будут нами поставляться".

Ранее сообщалось, что выручка шинного бизнеса "Татнефти" в 2024 году составила 52,06 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает показатель 2023 года.

Татнефть
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