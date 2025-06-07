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Акционеры "РусГидро" выберут между отсутствием дивидендов или выплатой 0,0756 руб. на акцию

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "РусГидро" предложил акционерам компании два варианта распределения прибыли по итогам 2024 г.: отсутствие дивидендов или выплата 0,0756 руб. на акцию, говорится в материалах компании к годовому общему собранию.

Как говорится в пояснениях к материалам, на момент утверждения бюллетеня для голосования рекомендации акционерам не были сформированы, поэтому предложено два варианта. Итоговые рекомендации будут сформированы с учетом позиции правительства РФ.

Аналогичная ситуация сложилась и на прошлом годовом собрании акционеров "РусГидро". Тогда были предложены варианты отсутствия дивидендов или выплата 0,0779 руб. на акцию. Решение так и не было принято из-за отсутствия директивы основного акционера - РФ в лице Росимущества.

ГОСА "РусГидро" пройдет 30 июня в форме заочного голосования. Реестр для участия в нем закроется 5 июня.

"Пока ответа нет", - говорил журналистам 27 мая член правления "РусГидро" Роман Бердников в ответ на вопрос, получила ли компания директиву по дивидендам.

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"Мы примем решение, и вы его обязательно узнаете", - отвечал на вопрос о дивидендах вице-премьер РФ Юрий Трутнев в середине мая.

Ранее сообщалось о подготовке правительством РФ вместе с руководством "РусГидро" предложений по улучшению экономического состояния компании. В рамках этого плана обсуждается отказ энергохолдинга от выплаты дивидендов до 2028 г.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.

РусГидро
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