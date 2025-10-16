В "РусГидро" заявили, что меры господдержки коснутся в большей степени долговой нагрузки

Срок моратория на выплату дивидендов пока официально не определен

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Меры поддержки "РусГидро" касаются в большей степени долговой нагрузки, срок моратория на дивиденды пока официально не определен, заявил журналистам в кулуарах РЭН-2025 член правления компании Сергей Теребулин.

"Те инициативы, о которых мы просили правительство, которые обсуждались и которые были одобрены (на совещании по энергетике в сентябре - ИФ), они в первую очередь нацелены на это. Это не вопрос финансового результата как такового, это в большей степени управление долговой позицией", - сказал Теребулин.

"РусГидро" надеется, что принятые меры начнут действовать с 2026 года, сказал он.

"У нас пик инвестиционного цикла в ближайшие два года. Соответственно, мы сейчас стараемся всеми силами этот долговой горб, который по всем финансовым проектировкам нас ждет, мы его стараемся сгладить", - заявил топ-менеджер.

Комментируя вопрос о моратории "РусГидро" на выплату дивидендов, Теребулин отметил, что ни одного официального документа пока нет.

"То, о чем мы просили - (мораторий - ИФ) на несколько лет вперед. Разные ведомства занимают разную позицию, посмотрим, как это на бумагу ляжет", - сказал он.

В начале сентября на совещании по энергетике у президента Владимира Путина были в целом одобрены все предложенные ранее меры поддержки "РусГидро", в том числе направление дивидендного потока на инвестиции, говорил в сентябре замминистра энергетики Евгений Грабчак. Ранее источник "Интерфакса" сообщал об одобрении на совещании моратория на выплату "РусГидро" дивидендов до 2029 года.

О том, что правительство вместе с руководством "РусГидро" готовят предложения по улучшению экономического состояния компании, в январе 2025 года рассказал вице-премьер Юрий Трутнев. "Основная проблема "РусГидро" заключается в том, что она платит за уголь по рыночной цене, а тарифы держит в регулируемом секторе. Экономика таким образом не работает", - говорил он.