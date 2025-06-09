Meta может инвестировать более $10 млрд в ИИ-стартап Scale AI

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) может инвестировать более $10 млрд в ИИ-стартап Scale AI, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Компании ведут переговоры, условия потенциальной сделки пока не согласованы, отмечают собеседники агентства.

Scale AI, клиентами которой являются, например, Microsoft Corp. и OpenAI, предоставляет услуги маркировки данных, что помогает компаниям обучать ИИ-модели. Стартап стал одним из главных бенефициаров бума в сфере генеративного ИИ. Он получил оценку в $14 млрд в рамках прошедшего в 2024 году инвестраунда, участниками которого стали Meta и Microsoft.

Scale AI была создана в 2016 году. В прошлом году выручка компании составила $870 млн, и стартап рассчитывает увеличить ее более чем вдвое в 2025 году - до $2 млрд.

Для Meta сделка со Scale AI может стать крупнейшей внешней инвестицией в ИИ. До сих пор компания полагалась в основном на свои разработки в этой сфере.