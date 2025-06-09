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"Северсталь" остановила доменную печь №4 на капремонт за 22 млрд рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Северсталь" перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи №4 "Вологжанка" на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь").

Запустить агрегат после остановки планируется в III квартале 2025 года.

Стоимость ремонта составит 22 млрд рублей. Комплекс мероприятий позволит производить чугун на доменной печи №4 с повышенной долей железорудных окатышей и сниженным расходом твердого топлива, что важно с точки зрения эффективности и влияния на окружающую среду, говорится в сообщении компании.

Минимизировать производственные потери в период остановки ДП-4 поможет сформированный запас стальных слябов.

Северсталь Череповец Череповецкий металлургический комбинат ЧерМК
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