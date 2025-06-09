Поиск

Лукашенко заявил о готовности поставлять белорусский картофель в Калининградскую область

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия готова поставлять в Калининградскую область необходимое продовольствие, включая картофель, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Будьте уверены, что, несмотря на определенные проблемы с логистикой, мы нужное количество поставим продуктов питания. Всяких. В том числе и картошки несчастной", - сказал президент.

"Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла", - добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил ориентацию белорусского сельского хозяйства на нужды Калининградской области.

В конце мая Беспрозванных заявил на совещании, что запрещает вывозить картофель из региона.

В начале мая президент Белоруссии, комментируя сообщения о перебоях с картошкой в продаже, объяснил это переориентацией белорусских производителей на продажи в России. В марте Белоруссия ввела временное лицензирование экспорта картофеля. 27 мая был отменен запрет на импорт картофеля в Белоруссию из недружественных стран.

Александр Лукашенко Белоруссия Калининградская область Алексей Беспрозванных
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самое дорогое жилье Москвы за пять лет подорожало почти в два раза

Самое дорогое жилье Москвы за пять лет подорожало почти в два раза

"Дочка" суверенного фонда Омана стала владельцем 41% акций "Катоки"

Нефть Brent немного подешевела до $66,4 за баррель

Итальянская Eni ликвидировала представительство в России

В "Балтике" долю нелегального пива на рынке оценили в 16-22% в зависимости от региона

В "Балтике" долю нелегального пива на рынке оценили в 16-22% в зависимости от региона

Суд арестовал активы главы СД "Вымпелкома" Торбахова на 1,6 млрд рублей

Банки РФ в апреле снизили запасы драгметаллов на 0,5 т

Банки РФ в апреле снизили запасы драгметаллов на 0,5 т

Путин поддержал идею выделения спецлимита на мастер-планы городов ДФО и Арктики

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6520 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2290 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });