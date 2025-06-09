Лукашенко заявил о готовности поставлять белорусский картофель в Калининградскую область

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия готова поставлять в Калининградскую область необходимое продовольствие, включая картофель, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Будьте уверены, что, несмотря на определенные проблемы с логистикой, мы нужное количество поставим продуктов питания. Всяких. В том числе и картошки несчастной", - сказал президент.

"Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла", - добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил ориентацию белорусского сельского хозяйства на нужды Калининградской области.

В конце мая Беспрозванных заявил на совещании, что запрещает вывозить картофель из региона.

В начале мая президент Белоруссии, комментируя сообщения о перебоях с картошкой в продаже, объяснил это переориентацией белорусских производителей на продажи в России. В марте Белоруссия ввела временное лицензирование экспорта картофеля. 27 мая был отменен запрет на импорт картофеля в Белоруссию из недружественных стран.