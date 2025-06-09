Аудиторская фирма RSM за три года инвестирует $1 млрд в ИИ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американский сегмент аудиторской RSM планирует в течение ближайших трех лет инвестировать $1 млрд в искусственный интеллект, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на партнера подразделения Серхио де ла Фе.

Средства будут направлены на интеграцию генеративного ИИ во внутренние рабочие процессы и платформы RSM для среднего бизнеса, а также общую поддержку клиентов в реализации ИИ-стратегий.

Инвестиции в том числе будут использованы для автоматизации налогово-аудиторских процессов за счет ИИ-агентов (автономных программ для решения задач без участия человека - ИФ), а также для разработки предиктивных ИИ-моделей, повышения квалификации персонала и партнерской работы.

RSM - крупнейший аудитор в США за пределами так называемой "большой четверки" (PwC, EY, KPMG, Deloitte).