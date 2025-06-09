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Розничные инвесторы в мае оставались крупнейшими нетто-покупателями акций

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в мае третий месяц подряд оставались крупнейшими нетто-покупателями акций на российском рынке, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

Так, в прошлом месяце они приобрели их на сумму 26,1 млрд рублей (в апреле - 22,7 млрд, в марте - на 36,2 млрд рублей).

Помимо них, нетто-покупки в мае совершали банки, входящие в перечень системно значимых - на сумму 3,3 млрд рублей (в апреле - 16,3 млрд).

Основными нетто-продавцами, как и месяцем ранее, были НФО (некредитные финансовые организации) в рамках управления собственными средствами. Их продажи составили 15,9 млрд рублей (в апреле - 24,8 млрд). Банки, не относящиеся к СЗКО (системно значимые кредитные организации), также продолжили продавать бумаги - на 8,6 млрд рублей (в апреле - на 24,9 млрд).

В мае на российском рынке акций наблюдалась разнонаправленная динамика индексов внутри месяца. В большей степени на него влияла сохраняющаяся геополитическая неопределенность. По итогам месяца индекс МосБиржи снизился на 3,1%.

В связи с большой долей праздничных дней среднедневной объем торгов акциями в мае значительно сократился по сравнению с показателями апреля и составил 97,5 млрд рублей (месяцем ранее - 158,7 млрд), что стало минимальным значением с начала 2024 года.

Доля физлиц в торгах в среднем за месяц сократилась с 76,1% в апреле до 74,8% в мае.

Объемы торгов в выходные дни на Мосбирже на данный момент по-прежнему существенно ниже, чем в будни. Сделки на этих торгах в основном продолжают заключаться в интересах физлиц, их доля в объеме торгов в мае в среднем составила 93%.

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