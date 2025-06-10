Рубль на "Мосбирже" заметно подорожал к юаню вслед за котировками нефти

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - На торгах вторника на "Московской бирже" рубль подорожал к юаню перед праздничными выходными днями и на фоне роста котировок нефти четвертую сессию подряд.

К 19:00 юань подешевел на 15 копеек, до 10,81 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 11 июня на 55,4 копейки, до 78,6003 рубля, и уменьшил курс евро на 57,48 копейки, до 89,7918 рубля.

Крупнейшие экспортеры в мае 2025 года сократили продажу валюты на 27% - до $7,3 млрд с $10 млрд в апреле - на фоне продолжающегося снижения цен на нефть на мировых рынках и меньшего количества рабочих дней относительно предыдущего месяца, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Объем продажи валюты экспортерами в мае 2025 года стал минимальным с середины 2023 года, отмечает ЦБ.

Среднедневные чистые продажи экспортерами валюты в мае сократились на 11% и составили $406 млн ($455 млн в апреле).

Укрепление рубля относительно основных иностранных валют в мае постепенно продолжилось, положительная динамика наблюдалась в течение всего месяца, напомнил ЦБ. Укрепление рубля происходит уже на протяжении 6 месяцев подряд (с декабря 2024 года).

"Основным фактором, влияющим на рубль, по-прежнему остается высокая привлекательность российских активов для граждан и компаний в условиях жесткой денежно-кредитной политики", - считает регулятор.

По итогам мая доллар США ослаб на 3,6%, до 78,62 рубля, юань - на 2,8%, до 10,89 рубля, обновив тем самым минимумы с середины мая 2023 года и с середины марта 2023 года соответственно.

"Во вторник рубль на биржевом рынке продолжал чувствовать себя весьма уверенно. Пара "юань-рубль" открылась на уровне 10,9 рубля (против закрытия понедельника на 10,96), а к окончанию рабочего дня опускалась ниже 10,84 рубля. Рубль таким образом обновил в паре с юанем максимумы последних недель и вышел на уровень мая 2023 года. Накануне Банк России представил Обзор финансовых рисков за май. Чистые продажи валюты экспортерами за месяц сократились до $7,3 млрд против $10 млрд в апреле и $11,1 млрд в среднем за период с декабря 2024 года по апрель 2025 года. Объем валютных продаж в мае оказался минимальным с августа 2023 года. Сокращение было обусловлено снижением цен на энергоносители и сезонным фактором (меньшее количество рабочих дней в мае). Тем не менее, сокращение продаж валюты не оказало видимого давления на рубль, что подтверждает сильную поддержку российской валюте на текущий момент со стороны жесткой ДКП (привлекательность рублевых активов и ограниченный спрос на импортные товары)", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть ускорили рост на фоне оптимизма по поводу американо-китайских переговоров, проходящих в Лондоне. Участники рынка надеются, что сторонам удастся заключить торговую сделку, что улучшит перспективы роста мировой экономики и спроса на топливо.

К 19:05 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,76%, до $67,55 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на бирже NYMEX на 0,7%, до $65,75 за баррель.

Позднее на этой неделе состоится очередной раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Достижение договоренности по иранской ядерной проблеме может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта этой страны.

Банк России во вторник, 10 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 920 млрд рублей (при лимите 920 млрд рублей и спросе 2 124,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,2% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 3 июня, ЦБ разместил 620 млрд рублей (при лимите 620 млрд рублей и спросе 1 трлн 441,9 млрд рублей) в среднем по ставке 21,2% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. По расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 июня увеличилась на 12 базисных пунктов, до 20,72% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, опустилась на 3 базисных пункта, до 20,96% годовых, версия на срок три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,58% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 22,09% годовых.