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Главный экономист ЕЦБ надеется, что инфляция не закрепится ниже целевых 2%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Снижение процентных ставок Европейским центробанком в июне поможет предотвратить закрепление инфляции на уровне ниже целевых 2%, заявил, выступая в Дублине, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до 1,9% - ниже целевого показателя регулятора. Прогноз ЕЦБ предполагает дальнейшее снижение темпа роста цен в текущем и следующем годах и его восстановление до 2% в нача‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ле 2027 года.

По словам Лейна, уменьшение стоимости заимствований будет поддерживать ценовое давление, необходимое для удержания инфляции у целевого уровня в среднесрочной перспективе.

"Это снижение поможет обеспечить временность ожидаемого в ближайшие восемнадцать месяцев отрицательного отклонения инфляции от целевых значений и предотвратить его перерастание в более долгосрочное", - сказал Лейн.

еав мв

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ЕЦБ Филип Лейн еврозона
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