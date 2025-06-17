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Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5%, как и ожидалось

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых по итогам заседания 16-17 июня.

Решение японского ЦБ было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics.

Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года.

Регулятор в сообщении по итогам заседания отметил умеренное восстановление японской экономики, но заявил, что рост ВВП наверняка замедлится.

Кроме того, в рамках постепенной нормализац‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ии политики Банк Японии подтвердил планы сокращать покупки японских гособлигаций на 400 млрд иен ($2,8 млрд) ежеквартально по март 2026 года. С апреля следующего года по март 2027 года центробанк будет сокращать покупки уже на 200 млрд иен в квартал с целью довести ежемесячный объем приобретений примерно до 2 трлн иен.

В марте 2024 года японский ЦБ увеличил процентную ставку впервые за 17 лет, выведя ее из отрицательной зоны. В июле ставка была поднята во второй раз - до 0,25%, в январе - в третий, до 0,5%.

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