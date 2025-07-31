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Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Банк Японии на заседании в июле сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых.

Решение японского ЦБ было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics.

Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года.

Регулятор после заседания заявил о некоторых "позитивных изменениях" в торговой политике, включая двустороннее соглашение Японии с США, заключенное ранее в июле.

Подчеркивая свой осторожный оптимизм, Банк Японии заявил, что неопределенность относительно влияния торговой политики США "остается высокой". В предыдущем отчете в мае говорилось о "чрезвычайно высокой неопределенности".

Центральный банк повысил прогноз инфляции на ближайшие три года и заявил, что риски для ценовых перспектив "примерно сбалансированы".

Ожидается, что цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) вырастут на 2,7% в текущем финансовом году, который завершится в марте. Ранее предполагался подъем на 2,2%.

В 2026 фингоду инфляция, по прогнозам, составит около 1,8% (прежняя оценка - 1,7%), в 2027 фингоду - около 2% (1,9%).

ЦБ прогнозирует рост ВВП Японии на 0,6% в текущем фингоду против ранее ожидавшихся 0,5%. Оценка на следующий фингод осталась без изменения - 0,7%.

В марте 2024 года японский ЦБ увеличил процентную ставку впервые за 17 лет, выведя ее из отрицательной зоны. В июле прошлого года ставка была поднята до 0,25% годовых, в январе 2025 года - до 0,5%.

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