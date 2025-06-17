Акционеры ТМК 31 июля рассмотрят переход на единую акцию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) на собрании 31 июля рассмотрят вопрос о переходе на единую акцию в результате присоединения ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, говорится в сообщении ТМК.

Акционеры, которые проголосуют против присоединения подконтрольных обществ или не примут участие в собрании, имеют право предъявить свои акции к выкупу.

Цена за одну акцию составит 116,1 руб., что, согласно законодательству РФ, соответствует средневзвешенной цене акций ТМК на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих заседанию совета директоров по данному вопросу, который состоялся 16 июня.

Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 27 июня.

Предъявить свои акции к выкупу акционеры ТМК смогут в течение 45 дней после решения общего собрания, то есть до 15 сентября 2025 года. Расчеты завершатся в течение 30 дней после окончания приема требований, то есть до 15 октября.

Ожидается, что до середины августа все присоединяемые общества одобрят присоединение к ТМК на общих собраниях акционеров/участников.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​Как сообщалось ранее, акции миноритарных акционеров присоединяемых обществ, которые согласятся на предлагаемые изменения, будут обменяны на акции ТМК. Для обмена потребуется дополнительная эмиссия акций. Для обеспечения необходимой гибкости компания зарегистрирует дополнительную эмиссию большим объемом, чем того требует обмен. Однако фактический объем допэмиссии, по предварительным оценкам, не превысит 5% уставного капитала ТМК. Не использованные в обмене акции будут погашены.

Владельцы акций присоединяемых обществ, которые не согласятся с присоединением к ТМК, также смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. Коэффициенты конвертации и цены выкупа будут рассчитаны для каждого общества на рыночной основе, которая, согласно российскому законодательству, предполагает независимую оценку рыночной стоимости акций присоединяемых обществ. Конкретные параметры конвертации и выкупа для владельцев акций присоединяемых обществ и ТМК будут указаны в материалах к общему собранию акционеров каждого общества.

Переход на единую акцию в результате присоединения восьми подконтрольных обществ компания планирует реализовать к 31 декабря 2025 года.