ТМК выкупила у несогласных с переходом на единую акцию бумаги на 223 млн рублей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Трубная металлургическая компания" приобрела у миноритарных акционеров, несогласных с реструктуризацией и переходом на единую акцию, 0,2% своих бумаг на общую сумму 223 млн рублей, сообщила ТМК.

Эмитент выкупил 1 924 540 акций, или 0,1829%.

Как сообщалось, цена выкупа у несогласных составляла 116,1 рубля за акцию.

В конце июля акционеры ТМК одобрили переход на единую акцию в результате присоединения ключевых подконтрольных обществ к материнской компании. В результате реорганизации к ТМК присоединяются АО "Синарский трубный завод", АО "Северский трубный завод", АО "Таганрогский метзавод", АО "Волжский трубный завод", ООО "ТМК Трубопроводные решения", АО "ЧТПЗ", АО "ПНТЗ" и АО "ТД ТМК". Акции миноритарных акционеров присоединяемых обществ, которые согласятся на предлагаемые изменения, будут обменяны на бумаги ТМК. Для этого потребуется дополнительная эмиссия акций.

ТМК в рамках реорганизации также увеличила уставный капитал путем размещения 1 477,494 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая (Банк России зарегистрировал допэмиссию на прошлой неделе). Регистрация допэмиссии большим объемом, чем требует обмен, необходима для "обеспечения гибкости компании", а фактический объем допэмиссии не превысит 5%, неиспользованные в обмене акции будут погашены.

Переход на единую акцию в результате присоединения восьми подконтрольных обществ компания планирует реализовать к 31 декабря 2025 года.

