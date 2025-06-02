"Трубная металлургическая компания" планирует присоединение основных "дочек"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) планирует перейти на единую акцию в результате присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, которые будут преобразованы в филиалы. Совет директоров ТМК рассмотрит этот вопрос 16 июня 2025 года, в случае его одобрения он будет вынесен на общее собрание акционеров, говорится в сообщении ТМК.

Подконтрольные общества, которые планируется присоединить к материнской компании ПАО "ТМК": ООО "ТМК-ТР", АО "ТД ТМК", АО "ВТЗ", АО "СинТЗ", АО "СТЗ", АО "ТагМет", АО "ПНТЗ", АО "ЧТПЗ".

Акции миноритарных акционеров присоединяемых "дочек" (миноритарные акционеры присутствуют в "ТМК ТР", "ТагМет", "СТЗ" и "СинТЗ"), которые согласятся на предлагаемые изменения, будут обменяны на акции ТМК. Для обмена потребуется дополнительная эмиссия акций компании, фактический объем которой, по предварительным оценкам, не превысит 5% уставного капитала компании.

Владельцы акций присоединяемых компаний, которые не согласятся с присоединением к ТМК, смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. Коэффициенты конвертации и цены выкупа будут рассчитаны для каждого общества на рыночной основе, говорится в сообщении.

Несогласные с присоединением "дочек" акционеры ТМК также смогут предъявить свои акции к выкупу. Цена выкупа будет не меньше средней цены акций ТМК на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате проведения.

Конкретные параметры конвертации и выкупа для владельцев акций присоединяемых обществ и ПАО "ТМК" компания объявит позднее.

"Предлагаемые преобразования направлены на оптимизацию корпоративной структуры группы и повышение операционной эффективности за счет консолидации ключевых бизнес-процессов и внутригрупповых финансовых потоков. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению кредитного профиля и окажет позитивный эффект на капитализацию компании, - сообщается в пресс-релизе. - Переход к одноуровневой акционерной структуре обеспечит прозрачное распределение консолидированной прибыли между всеми акционерами группы".