Поиск

ВТБ повысил прогноз по прибыли на 2025 год до около 500 млрд рублей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2025 год до около 500 млрд рублей с прежних ожиданий в 430 млрд рублей, заявил РБК первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"При представлении полугодовых результатов группы, скорее всего, мы будем обновлять наш годовой таргет по чистой прибыли. Скорее всего, исторический рекорд в 551 млрд рублей мы не превзойдем, но, может быть, приблизимся к отметке 500 млрд рублей", - сказал он.

В 2024 году ВТБ заработал рекордные 551 млрд рублей.

Улучшение прогноза топ-менеджер связывает с несколькими факторами, в том числе с более ранним снижением ключевой ставки ЦБ.

"Мы видим, что у нас сейчас две строчки P&L (отчета о прибылях и убытках) идут лучше, чем наш оригинальный план для годового таргета по прибыли в 430 млрд рублей. Это чистый комиссионный доход и чистый процентный доход: уже начиная с апрельской отчетности произошло увели‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​чение маржи из-за более раннего исчерпания фактора, который на нее давил: спреда за нормативную ликвидность по новому привлечению. Снижение ключевой ставки, произошедшее так рано в календарном году, тоже будет иметь позитивное значение", - отметил Пьянов.

По его оценкам, величина дополнительных чистых процентных доходов для группы "может быть трехзначной".

"Есть и негативные факторы, которые закладывались в бизнес-план, но точно не будут реализованы. Мы закладывали в наш бизнес-план юридически значимое окончательное решение судебного спора по J.P. Morgan, позитивно влияющее на наши резервы по заблокированным активам. Сейчас есть разъяснение Верховного суда по иску Совкомбанка, поэтому в этом году мы не ожидаем окончательного решения по своим искам к J.P. Morgan", - сказал Пьянов.

ВТБ Дмитрий Пьянов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2025

Корректировка перечня параллельного импорта в РФ ожидается в августе

Формулу акциза на сталь в РФ планируется скорректировать с января 2026 года

Формулу акциза на сталь в РФ планируется скорректировать с января 2026 года

Камчатское морское пароходство перешло в собственность РФ

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ выросла в апреле до рекордных 54%

Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся экономики в 2023 году обновили минимум за 18 лет

Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся экономики в 2023 году обновили минимум за 18 лет

Инфляция в РФ в 2025 г. может оказаться ниже 7%, правительство ожидает смягчения ДКП

Инфляция в РФ в 2025 г. может оказаться ниже 7%, правительство ожидает смягчения ДКП

Эксперты допускают новый кризис судоходства из-за ситуации на Ближнем Востоке

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6571 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана187 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });