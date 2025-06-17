ВТБ повысил прогноз по прибыли на 2025 год до около 500 млрд рублей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2025 год до около 500 млрд рублей с прежних ожиданий в 430 млрд рублей, заявил РБК первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"При представлении полугодовых результатов группы, скорее всего, мы будем обновлять наш годовой таргет по чистой прибыли. Скорее всего, исторический рекорд в 551 млрд рублей мы не превзойдем, но, может быть, приблизимся к отметке 500 млрд рублей", - сказал он.

В 2024 году ВТБ заработал рекордные 551 млрд рублей.

Улучшение прогноза топ-менеджер связывает с несколькими факторами, в том числе с более ранним снижением ключевой ставки ЦБ.

"Мы видим, что у нас сейчас две строчки P&L (отчета о прибылях и убытках) идут лучше, чем наш оригинальный план для годового таргета по прибыли в 430 млрд рублей. Это чистый комиссионный доход и чистый процентный доход: уже начиная с апрельской отчетности произошло увели‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​чение маржи из-за более раннего исчерпания фактора, который на нее давил: спреда за нормативную ликвидность по новому привлечению. Снижение ключевой ставки, произошедшее так рано в календарном году, тоже будет иметь позитивное значение", - отметил Пьянов.

По его оценкам, величина дополнительных чистых процентных доходов для группы "может быть трехзначной".

"Есть и негативные факторы, которые закладывались в бизнес-план, но точно не будут реализованы. Мы закладывали в наш бизнес-план юридически значимое окончательное решение судебного спора по J.P. Morgan, позитивно влияющее на наши резервы по заблокированным активам. Сейчас есть разъяснение Верховного суда по иску Совкомбанка, поэтому в этом году мы не ожидаем окончательного решения по своим искам к J.P. Morgan", - сказал Пьянов.