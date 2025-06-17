Владельцы биржевых бондов "Домодедово" не поддержали отказ от требований выкупа после отзыва рейтинга

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Предложение отказаться от права требовать выкупа биржевых облигаций "Домодедово" с погашением в декабре 2025 года, возникшего, в том числе, после отзыва кредитного рейтинга, не нашло поддержки у инвесторов. Согласно сообщению ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (ДФФ), эмитента облигаций аэропорта, в заочном собрании держателей приняли участие владельцы незначительной доли выпуска, при этом число голосов "за" оказалось и вовсе символическим.

Собрание было назначено на 11 июня, в нем могли принять участие владельцы бондов по состоянию на 30 мая.

В повестку собрания был включен вопрос о признании ненаступившими оснований приобретения биржевых облигаций, а именно - факта отзыва 20 февраля текущего года агентством АКРА у компании DME Limited ранее присвоенного кредитного рейтинга по инициативе рейтингуемого лица, а также снижения доли DME Limited в уставном капитале эмитента до уровня ниже 50,1% с 7 октября 2024 года. Также в повестку был включен вопрос об отказе от права требовать приобретения биржевых облигаций эмитента, возникшего по этим основаниям.

Лица, имевшие право участвовать в собрании, владели в сумме 14,98 млн голосов, сообщил эмитент на ленте раскрытия. Право голоса при этом было у владельцев 13,5 млн голосов, и для принятия решения по первому вопросу повестки нужно было 6,75 млн голосов "за", по второму - 10,152 млн. В собрании приняли участие владельцы только 209 тыс. голосов, и большинство были против предложений эмитента ("за" было подано всего 417 голосов).

Рейтинг DME Limited на уровне BBB+(RU), прогноз "стабильный", а также рейтинги двух выпусков облигаций, размещенных ДФФ, были отозваны по инициативе эмитента агентством АКРА в феврале. После этого представитель владельцев облигаций компании, ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", сообщил на ленте раскрытия, что "в соответствии с публичной безотзывной офертой, выданной эмитентом и DME Limited LLC, отзыв российским рейтинговым агентством кредитного рейтинга DME Limited является условием акцепта оферты (основанием приобретения как этот термин определен в оферте)". Согласно оферте, моментом наступления этого условия является дата публикации пресс-релиза российским рейтинговым агентством на его странице в интернете.

На возникновение у владельцев рублевых облигаций компании права требовать выкупа этих бумаг после отзыва рейтинга DME Limited обращали внимание и аналитики "Ренессанс Капитала". Согласно оферте от DME Ltd, держатели этих облигаций могут требовать выкупа бумаг с компенсацией суммы стоимости непогашенного номинала и накопленного купонного дохода, говорилось в обзоре инвестбанка.

В конце марта АКРА сообщило, что присвоило головной компании группы "Домодедово" - ООО "ДМЕ холдинг", а также выпускам облигаций ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" кредитные рейтинги на уровне BBB+(RU) со статусом "рейтинг на пересмотре-развивающийся".

В январе этого года Генпрокуратура подала к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее владельцам иск, потребовав взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждалось в иске, бенефициары аэропорта - Дмитрий Каменщик и Валерий Коган - будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу. На заседании 17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта.

В обращении находятся биржевые облигации "Домодедово" на 15 млрд руб. и замещающие облигации-2028 на $354,7 млн с расчетами в рублях. Кроме того, у компании есть небольшой остаток выпуска евробондов-2028, который не был замещен в ходе процедуры обмена на локальные облигации в прошлом году

