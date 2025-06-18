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Суд признал банкротом пензенскую аптечную сеть семьи Шпигель

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Пензенской области признал банкротом ОАО "Фармация" (Пенза, аптечная сеть) и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на 6 месяцев, говорится в картотеке арбитражных дел.

Конкурсным управляющим утвержден Данил Долин, член Союза арбитражных управляющих "Континент".

Как сообщалось, банк "Санкт-Петербург" инициировал банкротство "Фармации" в декабре 2022 года. На первом круге требование банка было оставлено без рассмотрения, но апелляционный суд вернул дело в нижестоящую судебную инстанцию. В апреле 2024 года суд ввел наблюдение в фармсети, включил в третью очередь реестра требований кредиторов около 100 млн рублей долга "Фармации" перед банком. "Фармация" является поручителем ООО "Биотэк" по кредитам, привлеченным в банке "Санкт-Петербург".

Прокуратура Пензенской области пыталась приостановить рассмотрение заявления о банкротстве до вступления в силу решения по делу о взыскании в доход государства 8,2 млрд рублей, где фармсеть выступает солидарным соответчиком. Однако суд счел, что проверка в апелляционном порядке законности спорной задолженности перед РФ не является препятствием для рассмотрения заявления о банкротстве должника.

Между тем, в январе 2024 года Октябрьский райсуд Пензы удовлетворил иск генерального прокурора РФ о взыскании в доход государства 8,2 млрд рублей с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов дела - компаний группы "Биотэк", в числе которых "Фармация", и их бенефициаров. Солидарными ответчиками выступают, помимо Белозерцева и "Фармации", руководители и бенефициары ГК "Биотэк" Борис и Евгения Шпигели, Антон Колосков, ООО "Биотэк", АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьютерская корпорация "Биотэк", ООО "БиоСамарФарм", ООО "Интермедфарм". Это решение вступило в силу 2 августа.

Согласно законодательству, после признания должника банкротом требования к нему могут погашаться только в рамках конкурсного производства пропорционально между всеми реестровыми кредиторами.

Сообщалось также, что "Фармация" упоминается в уголовном деле по обвинению экс-губернатора Белозерцева и Бориса Шпигеля в коррупции. Они были задержаны в марте 2021 года и осуждены на 12 и 11 лет колонии строгого режима соответственно. В ноябре 2024 года Шпигель был освобожден судом от отбытия наказания по состоянию здоровья.

"Фармация" имеет аптечную сеть из 107 розничных точек (включая производственную аптеку), ветеринарную аптеку, а также владеет сетью медицинских центров, говорится на ее сайте.

Выручка "Фармации" в 2024 году составила 1,7 млрд рублей, чистый убыток - 8,4 млрд рублей. Отрицательные чистые активы на начало 2025 года достигли 7,657 млрд рублей.

Согласно отчетности за 2023 год, бенефициарным владельцем ОАО "Фармация" является Евгения Шпигель.

ОАО "Фармация" Борис Шпигель Евгения Шпигель Пензенская область
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