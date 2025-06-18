Суд признал банкротом пензенскую аптечную сеть семьи Шпигель

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Пензенской области признал банкротом ОАО "Фармация" (Пенза, аптечная сеть) и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на 6 месяцев, говорится в картотеке арбитражных дел.

Конкурсным управляющим утвержден Данил Долин, член Союза арбитражных управляющих "Континент".

Как сообщалось, банк "Санкт-Петербург" инициировал банкротство "Фармации" в декабре 2022 года. На первом круге требование банка было оставлено без рассмотрения, но апелляционный суд вернул дело в нижестоящую судебную инстанцию. В апреле 2024 года суд ввел наблюдение в фармсети, включил в третью очередь реестра требований кредиторов около 100 млн рублей долга "Фармации" перед банком. "Фармация" является поручителем ООО "Биотэк" по кредитам, привлеченным в банке "Санкт-Петербург".

Прокуратура Пензенской области пыталась приостановить рассмотрение заявления о банкротстве до вступления в силу решения по делу о взыскании в доход государства 8,2 млрд рублей, где фармсеть выступает солидарным соответчиком. Однако суд счел, что проверка в апелляционном порядке законности спорной задолженности перед РФ не является препятствием для рассмотрения заявления о банкротстве должника.

Между тем, в январе 2024 года Октябрьский райсуд Пензы удовлетворил иск генерального прокурора РФ о взыскании в доход государства 8,2 млрд рублей с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов дела - компаний группы "Биотэк", в числе которых "Фармация", и их бенефициаров. Солидарными ответчиками выступают, помимо Белозерцева и "Фармации", руководители и бенефициары ГК "Биотэк" Борис и Евгения Шпигели, Антон Колосков, ООО "Биотэк", АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьютерская корпорация "Биотэк", ООО "БиоСамарФарм", ООО "Интермедфарм". Это решение вступило в силу 2 августа.

Согласно законодательству, после признания должника банкротом требования к нему могут погашаться только в рамках конкурсного производства пропорционально между всеми реестровыми кредиторами.

Сообщалось также, что "Фармация" упоминается в уголовном деле по обвинению экс-губернатора Белозерцева и Бориса Шпигеля в коррупции. Они были задержаны в марте 2021 года и осуждены на 12 и 11 лет колонии строгого режима соответственно. В ноябре 2024 года Шпигель был освобожден судом от отбытия наказания по состоянию здоровья.

"Фармация" имеет аптечную сеть из 107 розничных точек (включая производственную аптеку), ветеринарную аптеку, а также владеет сетью медицинских центров, говорится на ее сайте.

Выручка "Фармации" в 2024 году составила 1,7 млрд рублей, чистый убыток - 8,4 млрд рублей. Отрицательные чистые активы на начало 2025 года достигли 7,657 млрд рублей.

Согласно отчетности за 2023 год, бенефициарным владельцем ОАО "Фармация" является Евгения Шпигель.

