Иран нарастил экспорт нефти на 44% после удара Израиля

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Объем экспорта нефти из Ирана резко вырос после атаки Израиля в прошлую пятницу, по данным компании TankerTrackers, специализирующейся на мониторинге подпольных перевозок.

Средний дневной экспорт иранской нефти с 13 июня составляет 2,33 млн баррелей в сутки, что на 44% больше, чем в среднем за 12 месяцев по 12 июня, сообщила TankerTrackers. Основной объем нефти приходится на остров Харк, где расположен главный перевалочный узел Ирана.

"Их стратегия очевидна, - отметил Самир Мадани из TankerTrackers. - Они стремятся вывезти как можно больше нефти, при этом безопасность остается приоритетом".

TankerTrackers использует спутниковые снимки для мониторинга движения судов, так как многие танкеры, имеющие дело с Ираном, отключают свои системы автоматической передачи данных, что усложняет их отслеживание, отмечает Bloomberg.