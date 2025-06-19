Россия и Казахстан обсуждают выход на рынки газа третьих стран

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россия и Казахстан обсуждают работу на рынке газа третьих стран, а также диверсификацию маршрутов экспорта казахстанской нефти, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что традиционно российский газ поставлялся в Казахстан, поскольку там не было построено своей инфраструктуры, трубопроводной системы. "Поставлялось в рамках единой системы союзного государства, и мы продолжаем это делать. Сейчас мы обсуждаем с президентом Казахстана возможность расширения сотрудничества в энергетике. Мы думаем, как вместе выходить на рынки третьих стран", - сказал Путин.

Российский лидер также сообщил, что страны обсуждают диверсификацию маршрутов экспорта казахстанской нефти, которая сейчас экспортируется в основном через Россию.

"Мы думаем, как нам организовать логистические маршруты по поставкам казахстанской нефти. Вы знаете, что основной объем казахстанской нефти, идущей на экспорт, идет через Российскую Федерацию - через систему КТК ("Каспийский трубопроводный консорциум") и по другим каналам тоже. Чуть ли не вся нефть Казахстана идет через Россию. Но мы понимаем, что Казахстан заинтересован в диверсификации и мы готовы помогать и содействовать", - сказал Путин.

"Мы в Европе вместе работаем, до сих пор во всяком случае", - добавил президент РФ.