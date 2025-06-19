Миллер обсудил с первым вице-премьером Казахстана долгосрочное сотрудничество по газу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром вопросы развития долгосрочного сотрудничества в газовой сфере.

"В частности, в области поставок, транспортировки и переработки газа", - сообщила компания.

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан обсуждают работу на рынке газа третьих стран.

Он отметил, что традиционно газ из России поставлялся в Казахстан, поскольку там не было построено своей инфраструктуры, трубопроводной системы. "Поставлялось в рамках единой системы союзного государства, и мы продолжаем это делать. Сейчас мы обсуждаем с президентом Казахстана возможность расширения сотрудничества в энергетике. Мы думаем, как вместе выходить на рынки третьих стран", - сказал Путин.