Международные резервы РФ с 6 по 13 июня сократились на $4,5 млрд

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 13 июня составили $682,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 6 июня международные резервы равнялись $687,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $4,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.