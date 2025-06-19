Рынок акций РФ в четверг просел во главе с металлургами

Индекс МосБиржи опустился ниже 2785 пунктов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг умеренно просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и сохраняющихся опасений, что процесс урегулирования конфликта вокруг Украины затянется, игроки оценивали поступающие новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025); фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $78 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел ниже 2785 пунктов, при этом локомотивом снижения выступили акции металлургических компаний во главе с бумагами "Северстали" (-1,1%) и "ММК" (-1,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2783,81 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1117,38 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 июня, составил 78,4839 руб. (-23,35 копейки).

Подешевели также акции "АЛРОСА" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "ВК" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,9% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали акции "Роснефти" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "МТС" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,1%).

МКПАО "Т-Технологии" подтвердило план по росту чистой прибыли на 2025 год и намерение выплачивать дивиденды регулярно. "Мы сохраняем наш прогноз на весь 2025 год - рост чистой прибыли по МСФО минимум на 40%", - сообщил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк, слова которого приводятся в сообщении об операционных результатах группы за май. "Т-Технологии" в 2024 году увеличили чистую прибыль по МСФО на 51% - до 122 млрд рублей.

"Северсталь" может вернуться к выплате дивидендов в этом году, если увидит тренд на смягчение денежно-кредитной политики и улучшение спроса на сталь, заявил генеральный директор компании Александр Шевелев в интервью телеканалу "Россия 24". Также Шевелев не исключает остановку некоторых металлургических производств в России, чтобы сбалансировать предложение.

Прогноз потребления стали на текущий год достаточно пессимистичный, отметил он. Спрос в РФ может снизиться на 10%, примерно до 39 млн тонн, против 43-45 млн тонн в предыдущие годы. "То есть мы видим снижение на 4-5, даже до 6 млн тонн - это очень большое снижение, это, строго говоря, объем потребления целой отрасли", - привел сравнение Шевелев.

"Сегодня цены (на сталь - ИФ) на внутреннем рынке находятся на многолетних минимальных уровнях. Всегда цена - это баланс между спросом и предложением. Но очень важным драйвером является фактор издержек. И во втором квартале мы увидели робкое движение цен вверх. Отрасль пытается поднять цены, потому что рост издержек очень значимый, - пояснил Шевелев. - Мы рассчитываем, что ситуация с ключевой ставкой будет меняться (...) и это оживит деловую активность в наших отраслях-потребителях, спрос на сталь возникнет - и в таком случае возникнет вытягивание спросом цены до того уровня, который, на наш взгляд, был бы более справедлив для отрасли".

С другой стороны, на предложение в числе прочего влияет курс рубля, напомнил глава "Северстали". "На сегодняшний день, по нашим оценкам, по оценкам большинства аналитиков, курс переукреплен, - заявил он. - Это приводит к тому, что отрасль, например, металлургическая, традиционно экспортно-ориентированная, сегодня практически не может экспортировать металлопродукцию, потому что экономически это невыгодно, неоправданно". "Мы считаем, что стоимость рубля 90-100 рублей за доллар - это комфортный уровень для того, чтобы российская экономика оставалась конкурентоспособной по глобальным меркам, - оценил Шевелев. - В этом случае металлурги будут способны экспортировать до места".

Экономика РФ находится в стадии охлаждения, по ощущениям бизнеса, уже на грани перехода в рецессию, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов" в рамках ПМЭФ.

"По цифрам у нас охлаждение (в экономике - ИФ). Но у нас все наши цифры - это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, мы в общем уже, кажется, на грани перехода в рецессию", - ответил министр на вопрос модератора, в каком состоянии сейчас экономика РФ - охлаждения или рецессии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал сомнение в том, что на пленарном заседании ПМЭФ глава государства поставит точку в дискуссии Минэкономразвития и Центробанка о путях развития экономики, но выразил уверенность, что так или иначе вопрос ключевой ставки будет обсуждаться.

Курс рубля укрепился слишком сильно, нужно "отруливать" его к более фундаментальным значениям, считает глава ВТБ Андрей Костин. Текущий уровень укрепления рубля в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ-2025 банкир назвал "вредным". И для экономики, и для бюджета благоприятным был бы курс рубля к доллару на уровне "90 плюс", считает Костин.

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что если Украина не захочет договариваться с Россией сейчас, ситуация для Киева может ухудшиться.

Также Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств отметил, что Вооруженные силы России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях - войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения с украинской стороной.

Крупный американский бизнес заинтересован в российском рынке, контакты по этому вопросу ведутся, заявил президент РФ, выразив надежду, что прагматический подход Трампа поможет принять решения, необходимые для восстановления двусторонних отношений.

Тематикой третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле может стать обмен мнениями о меморандумах обеих сторон по урегулированию, а также продолжение обмена пленными, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская делегация готова после 22 июня прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной, сроки переговоров будут озвучены в ближайшее время, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В ходе очередного, третьего раунда имеем в виду обменяться комментариями относительно переданных 28 мая и 2 июня меморандумов сторон с предложениями по урегулированию украинского кризиса", - сказала Захарова.

Американский президент Дональд Трамп не делился своими планами с Россией, но вовлечение США в конфликт Израиля и Ирана будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на этой неделе не планируется, сообщил также Песков. "Нет. На этой неделе - нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", ведется ли подготовка такого разговора.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов, индекс МосБиржи в четверг снизился, внимание инвесторов было приковано к заявлениям с ПМЭФ. Акционерам постепенно начинают поступать дивиденды, что в краткосрочной перспективе может оказать позитивное влияние на фондовый рынок. Сдерживающим рост фактором продолжает оставаться крепкий рубль.

Акции ВТБ выглядели лучше рынка после слов первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова о том, что банк оценивает размер допэмиссии в сумму менее 100 млрд руб. и планирует зарегистрировать ее до конца третьего квартала 2025 года. Менеджмент ГМК "Норникель" сообщил, что компания планирует нарастить объемы производства на 25% до 2030 года, отметил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, индекс МосБиржи пока не может закрепиться выше 2800 пунктов и может откатиться в блок поддержки 2760-2770 пунктов. Несмотря на позитив от ПМЭФ, данные по инфляции и заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, складывается такое ощущение, что внимание рынка переключилось на облигации. Именно там в четверг наблюдался отыгрыш ожиданий относительно будущего смягчения денежно-кредитной политики регулятора.

При этом у рынка акций все еще остается возможный козырь в рукаве в виде дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, полагает эксперт. Котировки Brent протестировали сопротивление в районе $78 за баррель, что дает сигнал на продолжение роста. По словам Рокотянской, агентство Bloomberg сообщило, что США готовятся к нанесению удара по Ирану - в случае реализации такого сценария Brent пойдет выше, а для акций российских нефтегазовых компаний это будет служить топливом для роста. "Прогноз для индекса МосБиржи на 20 июня: повторная попытка штурма 2800 пунктов", - считает эксперт "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг просел в ожидании новых значимых драйверов движения, рубль сохраняет стабильность и остается у локальных максимумов.

В акциях "ПИКа" и "Группы ЛСР" (+0,2%) сохраняются спекулятивные покупки на фоне новых заявлений чиновников на ПМЭФ в отношении ключевой ставки ЦБ РФ, которая, по словам пресс-секретаря президента РФ Пескова, может обсуждаться на пятничной пленарной сессии форума с участием Владимира Путина. Текущий уровень ставки, по мнению Пескова, замедляет национальную экономику, но торможение является осознанным.

Нефть Brent обновила максимум с января на фоне сохранения рисков расширения конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками нефти. Следующей целью движения Brent может стать годовой пик $82,58 за баррель, хотя в целом текущее повышение все еще проходит в рамках хеджирования от рисков и может смениться фиксацией прибыли в случае ослабления геополитической напряженности, считает аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг ускорились продажи, которые были обусловлены опасениями усугубления напряженности в ближневосточном конфликте. Ключевые индексы находятся на грани смены как минимум краткосрочных трендов. Российский рынок к концу сессии продолжал движение в узком диапазоне торгов, реагируя главным образом на отдельные корпоративные факторы и ощущая недостаток масштабных драйверов движения. Более высокие цены на нефть все еще оказывают сдержанное влияние на настроения в РФ. В пятницу одним из ключевых событий дня может стать выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ, заключила представитель "Велес Капитала".

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, на мировых фондовых площадках преимущественно преобладают "шортовые" настроения из-за опасений инвесторов по поводу возможного вмешательства США в дела Ближнего Востока, что спровоцирует рост инфляции, а также на фоне отсутствия прогресса в достижении торговых соглашений.

На рынке акций РФ настроения ухудшились. Сенат США как минимум до июля отложил обсуждение законопроекта о новых санкциях против России и ее торговых партнеров из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Но геополитическая неопределенность все еще оказывает давление на котировки. Тем временем инвесторы ожидают положительных новостей с ПМЭФ, который продлится по 21 июня. На форуме будут обсуждаться темы международного сотрудничества.

Индекс МосБиржи может скорректироваться к нижней границе восходящего канала на 4-часовом таймфрейме. Зоной поддержки также будет выступать зеркальный уровень 2773,6 пункта, считает представитель "Финама".

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что нефть и новости с ПМЭФ смогли поддержать российские акции.

Нефть марки Brent удержала рубеж $75 за баррель и в четверг подскочила выше $78 за баррель, что дает надежду на стабилизацию ее на повышенных уровнях. Плюс к этому, поддержку рынку в ближайшие две сессии могут оказывать новости с ПМЭФ, считает Зварич.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,6-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,8-1%).

Негативное влияние на мировые рынки продолжают оказывать ирано-израильский конфликт и опасения, что США могут быть в него втянуты напрямую, сообщает Trading Economics.

В пятницу Народный банк Китая объявит размер базовой процентной ставки, при этом аналитики не ожидают ее изменения с текущего уровня.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены ускорили рост на фоне неопределенности планов США относительно участия в ирано-израильском конфликте.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $78,21 за баррель (+2% и +0,3% накануне), июльская цена фьючерса на WTI - $76,87 за баррель (+1,9% и +0,4% в среду).

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В центре внимания рынка остаются планы США по участию в ирано-израильском конфликте и вероятность перебоев с поставками из региона, который добывает примерно треть нефти в мире.

Президент США Трамп заявил в среду, что пока не принял окончательное решение, как решать иранскую проблему. Он повторил, что не исключает возобновления переговоров. При этом Трамп отметил, что итогом должны стать гарантии, что у страны не будет ядерного оружия.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что если геополитическая ситуация вернется в норму, цена Brent может опуститься в район $60 за баррель в IV квартале этого года. При этом, если случатся перебои поставок из Ирана, котировки могут подскочить выше $90 за баррель.

Наибольшую обеспокоенность участников рынка вызывает угроза ограничения судоходства в Ормузском проливе, которое может привести к существенным перебоям в отгрузках нефти.

В частности, глава Shell Ваэль Саван в четверг заявил, что эскалация ближневосточного конфликта может оказать огромное влияние на мировую торговлю. "Если по какой-либо причине эта артерия будет заблокирована, это окажет огромное влияние на мировую торговлю (...). У нас есть планы на случай ухудшения ситуации", - сказал он, выступая на мероприятии в Токио.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-6,1%), "Селигдара" (-5,7%), "ОГК-2" (-3,3%), ПАО "Яковлев" (-3,2%), ПАО "ФСК-Россети" (-2,8%), ПАО "Лензолото" (-2,3%).

Выросли бумаги "ТГК-14" (+12,3%), ЦИАН (+4,7%), Совкомбанка (+3,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+3%), ПАО "Ренессанс страхование" (+2,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+2,3%), ПАО "Озон Фармацевтика" (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,96 млрд рублей (из них 8,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,57 млрд рублей на бумаги ВТБ и 5,55 млрд рублей на акции "Газпрома").