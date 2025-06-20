"Росатом" подписал с Казахстаном "дорожную карту" для строительства АЭС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" подписала с Казахстаном "дорожную карту" реализации проекта строительства АЭС в стране, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Документ затрагивает период 2025-2027 гг.

Ранее Агентство Казахстана по атомной энергии заявило, что "Росатом" определен лидером консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане, прорабатывается вопрос привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации. Отмечалось, что "Росатом" при отборе вендоров обошел китайскую China National Nuclear Corporation (2-е место), а также французскую Electricite de France и корейскую Korea Hydro & Nuclear Power (обе компании на 3-м месте).

Межправительственные соглашения и контракты, необходимые для строительства первой АЭС в Казахстане, планируется заключить в ноябре 2025 года.

В 2024 году граждане Казахстана на общенациональном референдуме одобрили ее строительство. Возвести станцию планировалось к 2035 году, однако Минэнерго страны позже заявило, что Казахстан будет ставить задачу перед вендорами ввести в строй первый блок АЭС в более короткие сроки, в течение восьми лет.

Затраты на строительство АЭС оцениваются в $10-12 млрд. По данным Минэнерго страны, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд.

В декабре 2024 года правительство республики утвердило место строительства АЭС - Жамбылский район Алма-Атинской области.

В качестве площадки для второй АЭС в Казахстане рассматривался город Курчатов в области Абай, однако окончательного решения пока нет.