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Казахстан намерен подписать соглашение с РФ о строительстве первой АЭС до конца года

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Казахстан планирует до конца текущего года подписать межправительственное соглашение с Россией о строительстве первой атомной электростанции в республике, сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

"Мы интенсивные сроки для себя определили. До конца текущего года планируем подписать это соглашение (межправсоглашение с РФ - ИФ)", - сказал Саткалиев журналистам в пятницу в кулуарах совместного заседания палат парламента.

Он также заявил, что атомные станции такого уровня, какую планируется построить в Казахстане, "исходя из мировой практики", оцениваются как минимум в $14 млрд.

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