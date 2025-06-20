"Уралкалий" пересмотрел стратегию и сократит инвестиции ради работы с долгом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Уралкалий" пересмотрел долгосрочную стратегию, сократив прогноз инвестиций в ряд крупных проектов, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров группы "Уралхим" Димитрий Татьянин.

"В условиях высоких процентных ставок и повышенной фискальной нагрузки компания перераспределяет свои ресурсы в пользу бесперебойного обслуживания долга за счет сокращения инвестиционной программы и работы с издержками", - пояснил он.

"Сроки проектов находятся в стадии актуализации", - добавил Татьянин.

Он не уточнил актуальные параметры инвестпрограммы, а также capex на 2025 год, отметив лишь, что он "рассчитан исходя из существующих финансовых приоритетов, с учетом рыночной ситуации и стратегии сохранения устойчивости бизнеса".

На конец 2024 года чистый долг "Уралкалия" составил $5,7 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 4х.

Компания планирует снижать долг, видя комфортным соотношение чистый долг/EBITDA около 2x, сказал Татьянин.

"У нас хорошие рабочие отношения с основными кредиторами", - добавил он.

С 2022 года "Уралкалий" интенсифицировал инвестпрограмму - ежегодный capex в последние 3 года превышал $0,5 млрд. В 2024 году, согласно годовому отчету, компания направила на капвложения $547 млн, из них $275 млн на расширение и $272 млн на поддержание мощностей.

В том числе $89 млн компания проинвестировала в ключевой проект - Усть-Яйву, который в прошлом году вышел на плановые показатели добычи в рамках I очереди. Татьянин уточнил, что в настоящее время Усть-Яйва дает прирост производства, а в перспективе позволит заместить выбывающие объемы с других рудников.

Еще $25 млн в 2024 году "Уралкалий" направил на строительство нового рудника "Соликамск-2", $54 млн - на увеличение мощностей по производству гранулированного хлоркалия.

"Уралкалий" - один из крупнейших в мире производителей хлористого калия, входит в группу "Уралхим".