Поиск

"Уралкалий" пересмотрел стратегию и сократит инвестиции ради работы с долгом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Уралкалий" пересмотрел долгосрочную стратегию, сократив прогноз инвестиций в ряд крупных проектов, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров группы "Уралхим" Димитрий Татьянин.

"В условиях высоких процентных ставок и повышенной фискальной нагрузки компания перераспределяет свои ресурсы в пользу бесперебойного обслуживания долга за счет сокращения инвестиционной программы и работы с издержками", - пояснил он.

"Сроки проектов находятся в стадии актуализации", - добавил Татьянин.

Он не уточнил актуальные параметры инвестпрограммы, а также capex на 2025 год, отметив лишь, что он "рассчитан исходя из существующих финансовых приоритетов, с учетом рыночной ситуации и стратегии сохранения устойчивости бизнеса".

На конец 2024 года чистый долг "Уралкалия" составил $5,7 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 4х.

Компания планирует снижать долг, видя комфортным соотношение чистый долг/EBITDA около 2x, сказал Татьянин.

"У нас хорошие рабочие отношения с основными кредиторами", - добавил он.

С 2022 года "Уралкалий" интенсифицировал инвестпрограмму - ежегодный capex в последние 3 года превышал $0,5 млрд. В 2024 году, согласно годовому отчету, компания направила на капвложения $547 млн, из них $275 млн на расширение и $272 млн на поддержание мощностей.

В том числе $89 млн компания проинвестировала в ключевой проект - Усть-Яйву, который в прошлом году вышел на плановые показатели добычи в рамках I очереди. Татьянин уточнил, что в настоящее время Усть-Яйва дает прирост производства, а в перспективе позволит заместить выбывающие объемы с других рудников.

Еще $25 млн в 2024 году "Уралкалий" направил на строительство нового рудника "Соликамск-2", $54 млн - на увеличение мощностей по производству гранулированного хлоркалия.

"Уралкалий" - один из крупнейших в мире производителей хлористого калия, входит в группу "Уралхим".

Уралкалий Уралхим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2025

Россельхозбанк спрогнозировал взрывной рост рынка готовой еды в РФ

Золото завершает в минусе первую неделю с начала месяца

Золото завершает в минусе первую неделю с начала месяца

Уверенность ЦБ в устойчивости дезинфляции выросла

Министр энергетики Турции заявил о потребности еще минимум в восьми реакторах

ПМЭФ-2025

В ЦБ назвали фактором беспокойства отсутствие устойчивого тренда у инфляционных ожиданий россиян

В ЦБ назвали фактором беспокойства отсутствие устойчивого тренда у инфляционных ожиданий россиян
Военная операция на Украине

За неделю вне зоны СВО поражены 562 беспилотника

ПМЭФ-2025

ЦБ РФ в условиях рисков может думать о разных шагах изменения ставки, включая умеренные

ПМЭФ-2025

Новак заявил, что кабмин не может прямо влиять на "достаточно крепкий" рубль

Песков заявил об отсутствии планов по эвакуации специалистов с АЭС "Бушер"

Песков заявил об отсутствии планов по эвакуации специалистов с АЭС "Бушер"
ПМЭФ-2025

Набиуллина заявила, что IPO госкомпаний не должны проводиться для галочки

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6587 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана256 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });