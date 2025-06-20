АЕБ снизила прогноз российского авторынка на 2025 год до 1,25 млн шт.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) понизил прогноз российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) на 2025 год до 1,25 млн штук. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев в кулуарах ПМЭФ-2025.

За прошлый год на российском рынке, по оценке АЕБ, было реализовано 1,65 млн новых легковых машин и LCV с учетом альтернативных каналов поставок. В начале года в АЕБ прогнозировали его снижение в 2025 году на 15% до 1,4 млн единиц.

"Сейчас консенсус-прогноз по авторынку - 1,25 млн единиц. Скорее всего именно эту цифру мы озвучим по итогам полугодия как наш новый средний прогноз", - сказал Калицев.

Таким образом, обновленный прогноз АЕБ предполагает, что рынок в этом году сократится почти на четверть, что соответствует его текущей динамике. Как сообщал ранее Минпромторг РФ со ссылкой на данные регистраций ЭПТС, за 5 месяцев 2025 года продажи легковых автомобилей и LCV снизились на 25,3%, до 478,776 тыс. шт.

Калицев отметил, что в случае дальнейших позитивных изменений в части ключевой ставки рынок в этом году может быть и выше 1,25 млн единиц.

"Но и возможность того, что он может оказаться меньше, мы тоже гипотетически рассматриваем. Потенциальным негативом могут стать какие-то геополитические истории или, опять же, ситуация со ставкой", - сказал глава комитета автопроизводителей АЕБ, добавив, что на рынке сформирован большой отложенный спрос.

