Акционеры "Нижнекамскнефтехима" одобрили дивиденды за 2024 г. в размере 2,93 руб. на акцию

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") на годовом собрании в субботу одобрили выплату дивидендов по итогам 2024 года из расчета 2,93 рубля на все виды акций, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 1 июля.

На выплату дивидендов за 2024 год компания направит 5,36 млрд рублей, или 15% годовой прибыли к распределению. Остальную часть чистой прибыли решено оставить в распоряжении общества.

Положение о дивидендной политике НКНХ предусматривает, что целью компании является выплата дивидендов в размере не менее 15% скорректированной чистой прибыли по МСФО за отчетный период, относящейся к акционерам материнской компании.

В 2024 году консолидированная прибыль НКНХ, относящаяся к акционерам материнской компании, составила 30,7 млрд рублей против 16,6 млрд рублей годом ранее.

По итогам 2023 года НКНХ начислял дивиденды из расчета 2,94 рубля на акцию.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".