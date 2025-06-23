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Рубль утром повышается к юаню при подготовке экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль растет при подготовке экспортеров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8585 руб. (-4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,36 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Цены на нефть обновили локальные пики на фоне нарастающей напряженности в районе Персидского залива. Этот же фактор уже оказывает негативное влияние на активность выездного туризма из России, что ограничивает и так придавленный спрос на валюту. Таким образом, наряду с приближающимся сроком уплаты налогов (30 июня) поддержка рубля на достаточно крепких уровнях продолжится. По нашим оценкам, общий объем налоговых выплат в июне будет сопоставим с майским (в том числе около 500 млрд руб. по нефтегазовым сборам). В таких условиях на текущей неделе мы ждем сохранение курса рубля в диапазоне 10,5-11 за юань. Во второй половине недели допускаем смещение курса к нижней границе этого диапазона на фоне проведения аукционов ОФЗ (сохранение высокого спроса на рублевые активы) и подготовки бизнеса к уплате налогов. Сегодня ориентируемся на сохранение курса в районе 10,8-11 руб. за юань", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть повышаются в понедельник утром на возросших опасениях перебоев с поставками в случае блокады Ормузского пролива в результате эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 по Москве поднялась на 0,81%, до $77,64 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,91%, до $74,5 за баррель.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Штаты могут нанести новые удары, если Тегеран не пойдет на заключение мира. Он также заявил, что любая попытка Ирана ответить на действия США приведет к более тяжелым последствиям.

Участники нефтяного рынка опасаются, что Иран может отреагировать перекрытием движения судов через Ормузский пролив. По сообщениям СМИ, в поддержку такой меры высказался иранский парламент. Блокада пролива может привести к значительным перебоям в поставках нефти.

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