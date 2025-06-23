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СД "Ростелекома" рекомендовал дивиденды-2024 в 2,71 руб./ на ОА и 6,25 руб. – на "преф"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Ростелеком" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2024 год в размере 2,71 рубля на каждую обыкновенную акцию, 6,25 рубля– на привилегированную, говорится в сообщении компании.

Суммарно на выплату дивидендов за 2024 год может быть направлено 10,2 млрд рублей, или 50% скорректированной чистой прибыли "Ростелекома" по МСФО за 2024 год.

Совет директоров также определил 13 августа 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Годовое собрание акционеров пройдет 24 июля в заочной форме. В нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре на 1 июля 2025 года.

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