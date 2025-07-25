Акционеры "Ростелекома" утвердили дивиденды за 2024 год

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Ростелеком" на годовом собрании утвердили дивиденды за 2024 год в размере 2,71 рубля на обыкновенную акцию и 6,25 рубля - на привилегированную, говорится в сообщении компании.

Суммарно на выплату дивидендов за 2024 год будет направлено 10,2 млрд рублей, или 50% скорректированной чистой прибыли "Ростелекома" по МСФО за 2024 год.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 13 августа 2025 года.

По итогам 2023 года "Ростелеком" выплатил дивиденды в размере 6,06 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, суммарно - 21,16 млрд рублей.

Дивидендная политика "Ростелекома" на 2024-2026 годы (распространяется на выплаты дивидендов в 2025, 2026 и 2027 годах) предусматривает, что компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом соотношение чистый долг/OIBDA не должно превышать 3х.

Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в 2024 году составила 24,1 млрд рублей, снизившись на 43%.

Акционеры "Ростелекома" также избрали совет директоров. В сообщении компании не приводится состав избранного совета.

В материалах к собранию говорилось, что совет директоров "Ростелекома" предложено переизбрать в прежнем составе.

В него, в частности, входил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев - он возглавлял прежний состав совета, а глава Минцифры Максут Шадаев являлся его заместителем в совете директоров.

В совет также входили президент "Ростелекома" Михаил" Осеевский, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор ГТК "Россия-1" Антон Златопольский, глава ООО "Новые цифровые решения" Вадим Семенов, председатель правления АО "СОГАЗ" Антон Устинов, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ Владимир Левыкин.