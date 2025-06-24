Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,1%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник снижается вслед за упавшей нефтью (фьючерс на Brent откатился ниже $69 за баррель) из-за наметившегося снижения напряженности на Ближнем Востоке, в то время как внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы. Индекс МосБиржи за минуту основных торгов опустился ниже 2730 пунктов, лидируют в откате акции "Роснефти" (-5,3%), "НОВАТЭКа" (-2,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,9%) и "Сургутнефтегаза" (-1,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2729,01 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1098,06 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июня, составляет 78,2923 руб. (-20,93 копейки).

Подешевели также акции ПАО "Полюс" (-1,8%), "ММК" (-1,3%), "ВК" (-1,3%), "Газпрома" (-1%), "Норникеля" (-0,9%), "НЛМК" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), АФК "Система" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,7%), ВТБ (+0,8%), "Московской биржи" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Иранские военные запустили ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке, сообщило накануне иранское агентство "Мехр".

Запущенные в сторону Катара иранские ракеты удалось перехватить, сообщило в понедельник Bloomberg со ссылкой на катарские власти.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил надежду, что теперь Иран согласится на мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, и пообещал убеждать Израиль пойти по этому же пути.

Власти США заранее располагали информацией о том, что Иран готовит удар по авиабазе США "Аль-Удейд" в Катаре, сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

Ранее в понедельник издание The New York Times со ссылкой на иранские источники передавало, что Тегеран заранее предупредил Катар о предстоящих ударах по американской военной базе в стране, чтобы свести к минимуму число возможных жертв.

Тем временем Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. "Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, после этого "война будет считаться завершенной". Президент США уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".

Военные действия Ирана в отношении Израиля были прекращены в 4:00 вторника (3:30 по московскому времени), подтвердил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Военные операции наших могущественных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 4 утра (3:30 по московскому времени)", - написал Аракчи в соцсети X.

Иранский государственный телеканал "Пресс ТВ" утром во вторник также сообщил о начале прекращения огня между Ираном и Израилем. "Прекращение огня с Израилем началось после четырех волн иранских ударов по оккупированным Израилем территориям", - говорится в сообщении телеканала в соцсети X.

Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич, на рынок акций РФ вернулись распродажи, основным поводом стало снижение рынка энергоносителей на фоне деэскалации на Ближнем Востоке. Нисходящая динамика нефти может продолжится - ожидается возвращение марки Brent в диапазон $60-65 за баррель, который оправдан с точки зрения баланса спроса и предложения. На таком фоне индекс МосБиржи может отступить в диапазон 2680-2740 пунктов. При этом до конца недели есть риски достижения рынком майских минимумов, полагает эксперт.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также считает, что падение нефти будет сильно мешать росту рынка акций РФ.

Слабый ответный удар Ирана по американским военным базам говорит о том, что исламская республика не хочет идти на дальнейшую конфронтацию. Смягчилась риторика в отношении Ирана и со стороны США. Все говорит о том, что конфликт может пойти на спад. Резко негативно на это отреагировала нефть, которая в понедельник утром стоила дороже $80 за баррель, а во вторник за него дают уже меньше $69. "Геополитическая премия сократилась, и скоро мы можем увидеть котировки Brent на "справедливом" уровне - в районе $65 за баррель", - считает эксперт.

"При таких прогнозах стоит избавляться от акций нефтянки. На вырученные деньги лучше купить акции банков или облигации. Скорее всего, отчеты компаний сектора в оставшееся время года будут очень слабыми из-за дешевевшей нефти, сильного рубля и повышенных расходов на обслуживание долга. Впрочем, в портфелях можно оставить немного акций "Роснефти" , самую сильную бумагу сектора, в расчете на подписание новых соглашений с Китаем или началом совместной работы с США в обозримом будущем", - отметил Антонов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,9-1% во главе с S&P 500. Инвесторы ожидали новых шагов Тегерана после прямого вмешательства США в ирано-израильский конфликт, однако ответные меры оказались менее жесткими, чем предполагалось, пишет CNBC.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Американский президент Дональд Трамп предупредил, что Штаты могут нанести новые удары, если Тегеран не пойдет на заключение мира.

В понедельник иранские военные выпустили как минимум шесть ракет по военной базе США в Катаре. При этом, по данным западных СМИ, Тегеран заранее предупредил Катар о предстоящих ударах по американской военной базе в стране, чтобы свести к минимуму число возможных жертв. Эксперты посчитали такой ответ Ирана "символическим", что вызвало откат нефтяных цен вниз, отмечает Market Watch.

Поддержку рынку акций США в понедельник оказали заявления заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) по банковскому надзору Мишель Боуман, повысившие надежды трейдеров на скорое снижение ставки американским ЦБ.

Боуман, выступившая на конференции в Праге, отметила, что последствия торговой войны для инфляции в США могут оказаться более слабыми, чем опасались экономисты, в то время как риски для американского рынка труда могут вырасти.

"Если инфляционное давление останется сдержанным, я поддержку снижение ставки уже на следующем заседании ФРС, чтобы приблизить ее к нейтральному уровню и содействовать сохранению здорового рынка труда", - заявила она.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,9-1,2%).

На нефтяном рынке цены снижаются на новостях о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. Такое развитие ситуации снижает опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, что способствовало подъему рынка в предыдущие дни.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $68,63 за баррель (-4% и -7,2% в понедельник), августовская цена фьючерса на WTI - $65,73 за баррель (-4% и -7,2% накануне).