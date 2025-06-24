Поиск

Акционеры МТС утвердили дивиденды за 2024 год в 35 рублей на акцию

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "МТС" на годовом собрании, проходящем в очном формате, утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 35 рублей на акцию, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Общий объем выплат составит до 68,6 млрд рублей.

Размер дивидендов соответствует дивидендной политике компании, действующей на 2024-2026 гг., по которой целевой показатель дивдоходности составляет не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года. Политика предусматривает выплату дивидендов один раз в год с возможностью изменения периодичности выплат в течение календарного года по рекомендации совета директоров.

МТС на 49,02% принадлежит корпорации ПАО АФК "Система", в свободном обращении 50,03% акций.

МТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акционеры девелопера "Самолет" одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год

Нацбанк Белоруссии с 25 июня впервые за 2 года повышает ставку рефинансирования, до 9,75%

ПСБ подал иск к немецкой "дочке" J.P. Morgan и Commerzbank AG на 26,5 млрд руб.

ПСБ подал иск к немецкой "дочке" J.P. Morgan и Commerzbank AG на 26,5 млрд руб.

Нефть Brent подорожала до $78 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики

ЦБ сейчас больше уверен в устойчивости снижения инфляции, но надо больше гарантий

ЦБ сейчас больше уверен в устойчивости снижения инфляции, но надо больше гарантий

УК "Домодедово" возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов

ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома
ПМЭФ-2025

Страной-гостем на ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана374 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6601 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });