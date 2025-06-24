Акционеры МТС утвердили дивиденды за 2024 год в 35 рублей на акцию

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "МТС" на годовом собрании, проходящем в очном формате, утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 35 рублей на акцию, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Общий объем выплат составит до 68,6 млрд рублей.

Размер дивидендов соответствует дивидендной политике компании, действующей на 2024-2026 гг., по которой целевой показатель дивдоходности составляет не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года. Политика предусматривает выплату дивидендов один раз в год с возможностью изменения периодичности выплат в течение календарного года по рекомендации совета директоров.

МТС на 49,02% принадлежит корпорации ПАО АФК "Система", в свободном обращении 50,03% акций.