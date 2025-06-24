Глава ФРС отклоняет призывы к снижению базовой ставки уже в июле

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отклоняет призыв к снижению процентных ставок уже в июле.

Американская экономика остается прочной, а последствия торговой войны президента Дональда Трампа и других изменений в политике вносят неопределенность, говорится в полугодовом докладе Пауэлла, с которым он выступит позднее во вторник в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Влияние импортных пошлин, как ожидается, будет менее драматичным, чем прогнозировалось в апреле. Однако их "повышение в этом году, вероятно, подтолкнет цены к росту и скажется на экономической активности", полагает глава Федрезерва. Хотя инфляционное воздействие политики Трампа "может быть кратковременным", "также возможно, что инфляционные эффекты могут быть более стойкими", сообщается в тексте выступления, которое опубликовано на сайте ФРС.

"Несмотря на повышенную неопределенность, экономика находится в прочном положении. Уровень безработицы остается низким, а рынок труда находится на уровне максимальной занятости или близок к нему. Инфляция значительно снизилась, но несколько превышает нашу долгосрочную цель в 2%", - говорится в тексте выступления.

После роста ВВП США на 2,5% в 2024 году он снизился в первом квартале, что отражает колебания чистого экспорта, вызванные тем, что компании наращивали объемы импорта перед началом действия новых импортных пошлин. "Этот необычный скачок усложнил измерение ВВП", - полагает Пауэлл.

"Опросы домохозяйств и предприятий сообщают об ухудшении настроений за последние месяцы и возросшей неопределенности относительно экономических перспектив, что в значительной степени отражает озабоченность торговой политикой. Еще предстоит увидеть, как эти события могут повлиять на будущие расходы и инвестиции", - отмечается в докладе.

По словам главы ФРС, инфляционные ожидания в краткосрочной перспективе усилились в последние месяцы. "Участвовавшие в опросах потребители, бизнес и профессиональные прогнозисты указывают на пошлины как на движущий фактор. Однако примерно после окончания следующего года большинство показателей долгосрочных ожиданий придут в соответствие с нашим целевым показателем инфляции в 2%", - считает он.

"Наши действия в области денежно-кредитной политики руководствуются двойным мандатом по содействию максимальной занятости и обеспечению ценовой стабильности для американского народа. Поскольку рынок труда находится на уровне максимальной занятости или близком к нему, а инфляция остается несколько повышенной, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) с начала года сохранял диапазон целевой ставки по федеральным кредитным средствам 4,25-4,5% годовых", - отмечается в докладе.

ФРС продолжит определять ДКП на основе поступающих данных, меняющихся прогнозов и баланса рисков, заявил Пауэлл. "Изменения в политике продолжаются, и их влияние на экономику остается неопределенным", - добавил он.

"На данный момент мы находимся в выгодном положении, чтобы подождать и узнать больше о вероятном курсе экономики, прежде чем рассматривать какие-либо корректировки нашей ДКП", - заключил руководитель Федрезерва.