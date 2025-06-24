Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2745п по индексу МосБиржи из-за падения нефти

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник снизился на фоне упавшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $67,5 за баррель) из-за наметившегося ослабления напряженности на Ближнем Востоке, в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы. Индекс МосБиржи завершил основные торги ниже 2745 пунктов, отыграв часть дневных потерь; лидировали в откате акции "Роснефти" (-4,7%) и "префы" "Транснефти" (-2,5%); выросли бумаги "МТС" (+2,9%) на новостях об утверждении акционерами дивидендов за 2024 год.

По итогам дневных торгов индекс МосБиржи составил 2744,95 пункта (-0,5%, утром индекс опускался в район 2715 пунктов), индекс РТС - 1103,11 пункта (-0,7%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 июня, составил 78,3892 руб. (+9,69 копейки).

Новость дополняется