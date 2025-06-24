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Рубль по итогам торгов во вторник немного ослаб

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль опустился на фоне сильного падения цен на нефть. Поддержку ему продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,91 руб., что на 4,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торговой сессии юань поднимался чуть выше отметки 11 руб. впервые с 11 июня.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 июня на 9,69 копейки, до 78,3892 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,9 рубля, до 91,737 руб./EUR1.

"Курс рубля продолжает держаться недалеко от 78 за доллар, к юаню российская валюта во вторник несла умеренные потери, курс приблизился к 11. Разнонаправленную динамику можно объяснить динамикой глобального доллара, который понес потери на фоне снижения геополитических рисков - индекс DXY опустился ниже 98 п. Нефтяные цены резко опустились вниз в свете снижения накала страстей на Ближнем Востоке. Впрочем, в настоящее время рубль еще пользуется относительно стабильными котировками второй половины весны. Также в пользу нацвалюты играют высокие процентные ставки в экономике, продажи валюты в рамках бюджетного правила и подготовка компаний к фискальному периоду. Краткосрочно можно ждать доллар на уровне 77,5-80,5, юань - 10,5-11,2 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

ЦБ ожидает инфляцию в РФ по итогам 2025 года на уровне 7%, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган на коммуникативной сессии с бизнесом в Новосибирске во вторник.

"ЦБ ожидает инфляцию по итогам этого года ближе к нижней границе диапазона 7-8%, который был спрогнозировал в апреле", - сказал он. "Сейчас мы прогнозируем, что инфляция по году может быть ближе к нижней границе нашего диапазона, в июле 2025 года будет новый прогноз", - добавил он.

Прогноз средней ключевой ставки на 2025 год в диапазоне 19,5-21,5% предполагает возможность ее снижения при дальнейшем замедлении инфляции, сообщил также Ганган.

"Если всё в экономике будет развиваться по нашему базовому сценарию, и инфляция будет устойчиво снижаться, ключевая ставка до конца года тоже будет снижаться", - сказал он. Тем не менее, сказал Ганган, ЦБ видит и риски обратной ситуации.

В долгосрочной перспективе, сказал он, в 2026 году инфляция ожидается на уровне 4%, ключевая ставка - 13-14%.

Укрепление рубля в последнее время является следствием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), оно вносит свой вклад в снижение инфляции, считает глава департамента ДКП Банка России.

"Текущее укрепление рубля связано с ДКП, оно вносит дополнительный дезинфляционный импульс в динамику цен, это классическая работа валютного канала ДКП", - добавил Ганган.

Соответственно, смягчение ДКП также пойдет и по валютному каналу, сказал он.

Нефть

Нефть продолжает активно дешеветь вечером во вторник на фоне снижения опасения относительно перебоев с поставками.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $67,36 за баррель, что на 5,76% ниже, чем на закрытие торгов в понедельник. Контракты на WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене на 5,72%, до $64,54 за баррель.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран и Израиль договорились о полном прекращении огня, ослабило опасения участников рынка относительно возможности перекрытия Ормузского пролива, которое спровоцировало бы существенные перебои в поставках нефти.

"Премия за геополитический риск исчезла, однако напряженность в отношениях между Израилем и Ираном сохраняется, как и возможность ошибок и возобновления эскалации", - отметил аналитик SEB Оле Хвалбю.

Банк России во вторник, 24 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 90 млрд рублей (при лимите 1 трлн 90 млрд рублей и спросе 2 трлн 427,348 млрд рублей) в среднем по ставке 20,23% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 17 июня, ЦБ разместил 1 трлн 20 млрд рублей (при лимите 1 трлн 20 млрд рублей и спросе 2 трлн 317,164 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 июня отступила на 1 базисный пункт - до 19,72% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц упала во вторник на 4 базисных пункта, до 20,49% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,32% годовых. В свою очередь, срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 21,94% годовых.

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