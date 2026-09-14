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Нефть Brent подорожала до $108,21 за баррель

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть усилился днем в понедельник на опасениях, что приостановка работы важного нефтепровода в Саудовской Аравии усугубит дефицит топлива на мировом рынке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:36 по московскому времени дорожают на $3,6 (3,44%), до $108,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене к этому времени на $3,11 (3,11%), до $103,16 за баррель.

За прошлую неделю обе марки прибавили более чем 8%.

Работа нефтепровода "Восток-Запад" в Саудовской Аравии приостановлена после массовых атак с применением дронов, сообщило министерство энергетики. Мощность объекта оценивается в 7 млн баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти с востока на запад по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янбу на Красном море.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники в саудовской нефтеэкспортной отрасли, запасов нефти в порту Янбу хватит примерно на пять-семь дней работы.

"Подъем котировок к отметке $108 за баррель является четким сигналом того, что рынок все больше ожидает существенного сокращения поставок, - отметил вице-президент Rystad Energy Джанив Шах. - Обострение конфликта на Ближнем Востоке уже привело к росту цен на нефть, а закрытие трубопровода "Восток-Запад" в Саудовской Аравии стало еще одним серьезным фактором".

Кроме того, войска хуситов в Йемене захватили стратегический остров Перим, расположенный в центре Баб-эль-Мандебского пролива, сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на йеменские правительственные источники. Как отмечает телеканал, это дает возможность хуситам полностью контролировать один из ключевых маршрутов мирового судоходства, через который ежедневно осуществляются поставки огромного количества грузов по всему миру, включая миллионы баррелей нефти.

Военный представитель движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сари в пятницу заявил, что морскими путями в районе Йемена могут пользоваться суда любой принадлежности, кроме связанных с Саудовской Аравией. Он отметил, что хуситы продолжат блокаду и атаки на саудовские объекты, пока королевство не откажется от блокады связанных с хуситами территорий.

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