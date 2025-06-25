Минфин ожидает поступления НДПИ на золото в 2025 году в 105 млрд рублей

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Поступление НДПИ на золото в федеральный и региональные бюджеты в 2025 году составит, по расчетам Минфина, 105 млрд рублей, сообщила первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

"За январь-май текущего года предварительная оценка - порядка 50 млрд рублей, из них в региональные бюджеты 30 млрд рублей, - заявила Окладникова, выступая на комитете Госдумы по экологии. - В целом по году наши ожидания с учетом законопроекта, который мы с вами не так давно рассматривали, корректировка закона, 105 млрд рублей, из них в региональные бюджеты - 63 млрд рублей".

Замминистра напомнила, что 40% поступлений НДПИ на золото зачисляются в федеральный бюджет и 60% - в региональные.

В 2025 году к стандартной ставке НДПИ на золото - 6% от стоимости - введена надбавка в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем $1900 за унцию. Сейчас цены на золото находятся в районе $3300.

В 2024 году с 1 июня и до конца года действовала "нашлепка" 78 тыс. рублей за 1 кг золота. Эта "нашлепка", рассказала Окладникова, принесла дополнительно 17 млрд рублей, из которых 10 млрд рублей пошло в региональные бюджеты.