Рост цен на огурцы в РФ ускорился в два раза

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в РФ за неделю с 17 по 23 июня выросли на 2,8%, сообщил Росстат в среду.

Таким образом, темпы роста ускорились в два раза, неделю назад они составляли 1,4%.

В то же время повышенными темпами дешевеет картофель - за неделю цены снизились на 2,2% против 0,7% неделей ранее.

Росстат также сообщил, что цены на капусту за неделю стали меньше на 3,2% (на 4,5% неделей ранее), помидоры - на 2,1% (на 1,7%), лук - на 1,5% (на 0,6%), бананы - на 0,8% (на 0,7%).

В то же время морковь подорожала на 3,3% (на 2,4%), яблоки - на 1,5% (на 1,3%), свекла - на 0,7% (на 2,5%).

В целом цены на плодоовощную продукцию за неделю уменьшились на 0,3%. Неделей ранее снижение составляло 0,2%.

По данным Росстата, лидерство по росту цен с начала года сохраняет свекла - в 1,7 раза. За нею следуют картофель и морковь - в 1,5 раза. Цены на капусту выросли на 36,3%, лук - на 35,6%, яблоки - на 20,6%.

В то же время цены на помидоры были ниже, чем в начале года, на 20,5%, огурцы - на 47,7%, бананы - на 1,5%

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.