АСВ переведет принадлежащие ему привилегированные акции ВТБ в казну

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) до 11 июля переведет принадлежащие ей привилегированные акции ВТБ в государственную казну, чтобы образовать единый пул государственного владения, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Значительная часть капитала ВТБ существует в виде привилегированных акций двух типов на 521 млрд рублей, объем дивидендов на них является переменной величиной и определяется каждый год отдельно. Дивиденды на привилегированные акции перечисляются в бюджет РФ (в 2016-2020 годах дивидендные выплаты ВТБ на "префы" составили почти 100 млрд рублей).

"Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств Фонда национального благосостояния.

"Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу АСВ в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах. "Мы, раскрою вам тайну, до даты отсечения, до 11 июля, до даты закрытия реестра для цели дивидендов, переводим эти акции, то есть, по сути, государство по нашей просьбе переводит эти акции с баланса госкорпорации АСВ в федеральную казну. Поэтому государственный пакет обыкновенных акций и два типа привилегированных акций будут образовывать единый пул государственного владения", - сказал Пьянов в эфире телеканала РБК.

Президент РФ Владимир Путин в июне распорядился направлять доходы федерального бюджета в виде дивидендов ВТБ, выплаченных за 2024-2028 годы, на финансирование деятельности "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), которая находится в доверительном управлении банка.

"Этот указ распространяется на все дивиденды, которые попадут в распоряжение федерального бюджета. Сейчас, по сути, дивиденды по государственному пакету обыкновенных акций попадают и попадут в федеральный бюджет, дальше "префы" первого типа, которые принадлежат Росимуществу, они тоже попадут в федеральный бюджет", - добавил Пьянов.

Наблюдательный совет ВТБ в конце апреля вопреки ожиданиям рынка рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 275,75 млрд рублей, из которых в пользу государства может быть выплачено 223,2 млрд рублей. Годовое собрание акционеров ВТБ состоится 30 июня 2025 года.

В сентябре прошлого года президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что дивиденды на акции банка, принадлежащие государству, в ближайшие пять лет пойдут на финансирование ОСК.

Сейчас контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также ранее являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Свежие данные о структуре акционерного капитала ВТБ, как и многие другие финансовые институты, не раскрывает.