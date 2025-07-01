Мишустин подписал распоряжение о передаче принадлежащих АСВ "префов" ВТБ в казну

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Привилегированные акции ВТБ, принадлежащие Агентству по страхованию вкладов (АСВ), передаются в государственную казну. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу АСВ в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах.

Росимуществу совместно с АСВ поручено обеспечить реализацию мероприятий по передаче "префов".

АСВ до 11 июля переведет принадлежащие ей привилегированные акции ВТБ в государственную казну, чтобы образовать единый пул государственного владения, заявил на прошлой неделе первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Значительная часть капитала ВТБ существует в виде привилегированных акций двух типов на 521 млрд рублей, объем дивидендов на них является переменной величиной и определяется каждый год отдельно. Дивиденды на привилегированные акции перечисляются в бюджет РФ (в 2016-2020 годах дивидендные выплаты ВТБ на "префы" составили почти 100 млрд рублей).

"Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств Фонда национального благосостояния.

Президент РФ Владимир Путин в июне распорядился направлять доходы федерального бюджета в виде дивидендов ВТБ, выплаченных за 2024-2028 годы, на финансирование деятельности "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), которая находится в доверительном управлении банка.

Этот указ распространяется на дивиденды по всем акциям, которые находятся в распоряжении федерального бюджета, отмечал Пьянов.

Акционеры ВТБ решили направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 275,75 млрд рублей, из которых в пользу государства будет выплачено 223,2 млрд рублей.

В сентябре прошлого года президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что дивиденды на акции банка, принадлежащие государству, в ближайшие пять лет пойдут на финансирование ОСК.

Сейчас контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также ранее являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Свежие данные о структуре акционерного капитала ВТБ, как и многие другие финансовые институты, не раскрывает.