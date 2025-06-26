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Рубль в четверг чуть подешевел в паре с юанем

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль опустился в ожидании новых драйверов к более сильным движениям. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,9155 руб., что на 2,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 июня на 1,58 копейки, до 78,2117 руб./$1, и увеличил курс евро на 60,02 копейки, до 91,6601 руб./EUR1.

"Рубль вновь открылся вниз к юаню и после неудачной попытки восстановления резко подешевел. В середине торгов российская валюта заметно скорректировалась и несет умеренные потери. Слабость рубля в налоговый период обычно свидетельствует о недостаточном предложении иностранной валюты или повышенном спросе на нее. Эти две причины могут присутствовать и одновременно, так как низкие уровни нефтяных цен уже должны ощутимо сокращать приток валюты от экспорта, а импорт способен восстанавливаться вслед за усилением активности потребителей. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 30 июня. Поэтому уже в пятницу, когда будет последний день продажи инвалюты с режимом расчетов "на завтра" (TOM), чтобы получить рубли в понедельник для исполнения налоговых обязательств, этот фактор исчерпает себя. В результате рубль может перейти к более устойчивому ослаблению. Пара CNY/RUB в ближайшие сессии способна проверить на прочность верхнюю границу месячного диапазона консолидации 10,78-11,08 руб./юань", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Банк России с 1 июля по 30 декабря 2025 года будет осуществлять операции с иностранной валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд рублей в день, говорится в сообщении ЦБ.

В I полугодии эти операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день.

Минфин ранее сообщил, что 6 июня по 4 июля 2025 года будет покупать валюту эквивалентом 1,49 млрд рублей в день. Таким образом, Банк России с 1 по 4 июля 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 7,45 млрд рублей в день.

Инфляция в РФ

Инфляция в РФ с 17 по 23 июня 2025 года составила 0,04% после также 0,04% с 10 по 16 июня, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 23 июня составил 0,12%, с начала года - 3,68%.

Из данных за 23 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 июня замедлилась до 9,41% с 9,60% на 16 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,47% с 9,59% на 16 июня, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках ПМЭФ-2025 заявил журналистам, что инфляция замедляется быстрее ожиданий и пока идет по траектории ниже прогноза министерства в 7,6%.

Банк России, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки в июле текущего года, аргументы для ускорения шага ее снижения продолжают нарастать, говорится в обзоре аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

Недельная инфляция на потребительском рынке не изменилась (0,04%), а оценочный годовой уровень показателя роста цен продолжил плавное снижение и уже составляет 9,5%, констатирует эксперт.

"Рост цен в промышленности зачастую является опережающим индикатором для ценовой динамики в потребительском сегменте. Полагаем, что сейчас именно тот случай, так как дефляционные процессы постепенно распространяются от сырьевых секторов к обрабатывающим и отражают системное охлаждение спроса, - пишет Попов в материале ПСБ. - Устойчивое падение цен в промышленности - это мощный сигнал к снижению устойчивости реальной экономики к высокой процентной ставке. Банк России продолжит снижение ключевой ставки в июле. Аргументы для ускорения шага снижения ставки продолжают нарастать".

Цены на нефть

Цены на нефть немного усилили рост на вечерних торгах в четверг на фоне противоречивых сигналов относительно ситуации вокруг Ирана.

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники в официальных кругах, что европейские страны располагают разведывательной информацией, согласно которой большинство запасов обогащенного урана в Иране уцелело, несмотря на бомбардировки США.

Президент США Дональд Трамп, однако, отрицает сообщения о том, что Иран мог вывести обогащенный уран со своих ядерных объектов перед американскими авиаударами.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $68,45 за баррель, что на 1,18% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене на 1,46%, до $65,86 за баррель.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку в четверг оказывает ослабление доллара США относительно основных мировых валют.

Внимание участников рынка также постепенно смещается на следующее заседание ОПЕК+, намеченное на 6 июля. На нем альянс примет решение относительно объемов добычи в августе.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 июня осталась на прежнем уровне - 19,73% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц упала в четверг на 3 базисных пункта, до 20,43% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,28% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев не изменилась относительно среды и осталась на отметке 21,93% годовых.

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