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Инфляция в РФ с 17 по 23 июня составила 0,04%, годовая замедлилась в район 9,4%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 17 по 23 июня 2025 года составила 0,04% после также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 23 июня составил 0,12%, с начала года - 3,68%.

Из данных за 23 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 июня замедлилась до 9,41% с 9,60% на 16 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,47% с 9,59% на 16 июня, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на плодоовощную продукцию с 17 по 23 июня снизились на 0,3% (после уменьшения на 0,2% с 10 по 16 июня), в том числе капуста подешевела на 3,2%, картофель - на 2,2%, помидоры - на 2,1%, лук - на 1,5%, бананы - на 0,8%. Одновременно выросли цены на морковь - на 3,3%, огурцы - на 2,8%, яблоки - на 1,5%.

С 17 по 23 июня дороже стали рыба мороженая, хлеб ржаной и чай черный - на 0,4%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 2,4%, сахарный песок - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров стали дешевле смартфоны - на 1,7%, электропылесосы - на 0,8%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,2%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 23 июня на уровне 9,48%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На продовольственные товары умеренный рост цен на 0,06% н/н. Ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до 0,26% н/н). На остальные продукты питания темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели (0,09% н/н). В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,02% н/н. В секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен снизились до 0,04% н/н", - говорится в докладе министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 6 июня принял решение снизить ключевую ставку до 20% с 21%.

Снизив ставку до 20%, ЦБ оставил свое заявление без направленного сигнала, при этом сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 г.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

ЦБ убрал из заявления свой прогноз по инфляции на 2025 год (заседание не было опорным и формально ЦБ не обязан был публиковать прогноз по инфляции, но обычно делает это и на не опорных заседаниях). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 6 июня заявила, что пока динамика инфляции идет ближе к нижней границе прогноза ЦБ в 7-8% на 2025 год, в июле ЦБ возможно снизит свой прогноз.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках ПМЭФ заявил журналистам, что инфляция замедляется быстрее ожиданий и пока идет по траектории ниже прогноза министерства в 7,6%.

Как сообщалось на прошлой неделе в релизе правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по текущей ситуации в экономике, "прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики".

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (снизился с 7,1% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,8%).

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