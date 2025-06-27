Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,3% на старте торгов основной сессии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу умеренно просел в рамках выборочной фиксации прибыли игроками в конце недели и в ожидании новостей от Евросоюза, который собирается принять 18-й пакет антироссийских санкций; фактором поддержки выступает стабилизация нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $68 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основной сессии снизились на 0,3%, лидируют в снижении акции ПАО "Полюс" (-1,7%), "Северстали" (-0,9%), "ВК" (-0,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2787,78 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1122,86 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 июня, составляет 78,2117 руб. (+1,58 копейки).

Подешевели также акции "Группы компаний ПИК" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,3%), ВТБ (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

ЦБ РФ сохраняет осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики, продолжит снижать ставку, убедившись в устойчивости тренда по замедлению инфляции, пока видит в динамике цен риски, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Евросоюзу нужно активизировать усилия по принятию 18-го пакета антироссийских санкций, говорится в заявлении, принятом саммитом ЕС. "Европейский совет призывает к дальнейшим мерам против российского "теневого флота", который Россия использует для обхода санкций, в связи с этим призываем быстро принять новый пакет санкций", - отмечается в документе. В нем также говорится о необходимости усиления борьбы с обходом действующих ограничений.

Также в ЕС отметили, что активы России останутся заблокированными, пока продолжается украинский кризис, и пока РФ "не компенсирует ущерб, причиненный войной".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз, возможно, в скором времени согласует 18-й пакет санкций против России. "Вероятно, мы в скором времени сумеем завершить эту работу", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу по итогам саммита ЕС.

Президент США Дональд Трамп после начала перемирия между Израилем и Ираном намерен способствовать окончанию боевых действий в секторе Газа и продолжению нормализации отношений Израиля с арабскими странами, сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники.

В Белом доме обсуждают шаги, которые могут вернуть Тегеран к переговорам по ядерной программе, в том числе возможность дать Ирану доступ к средствам в размере до $30 млрд на развитие ядерной отрасли, однако без возможности обогащать уран, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не договаривался с Вашингтоном о возобновлении переговоров по ядерной программе. "Никакого соглашения или договоренности о возобновлении переговоров достигнуто не было. Не было дано никаких обещаний, и никаких обсуждений по этому вопросу не проводилось", - сказал Аракчи в интервью телеканалу IRINN.

Он отметил, что у Ирана был "неприятный опыт" общения с американцами, которые "предали переговоры в середине процесса". По его словам, этот опыт повлияет на будущие решения Тегерана.

Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что накануне было подписано торговое соглашение с Китаем. "Мы только вчера подписали соглашение с Китаем. Мы начинаем открывать Китай для себя - то, чего на самом деле никогда не могло бы произойти", - сказал Трамп.

Позднее министр торговли США Говард Латник пояснил Bloomberg TV, что подписание, о котором упоминал Трамп, состоялось два дня назад, и оно закрепило договоренности по тарифам, достигнутые Соединенными Штатами и Китаем на торговых переговорах в Женеве в мае и в Лондоне в июне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", ситуация на российском рынке акций пока не меняется: индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в сужающемся треугольнике - инвесторы замерли в ожидании катализаторов. На рынок акций по-прежнему оказывают влияние два важных фактора: процесс мирного урегулирования украинского кризиса, а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Очередное заседание ЦБ РФ и решение по ставке состоится 25 июля - снижение ставки может продолжиться, что позитивно повлияет на настроения инвесторов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает преобладания умеренно консервативных настроений на рынке акций РФ.

"Сегодня, учитывая фактор пятницы и отсутствие сильных поводов для наращивания позиций на выходные, ждем сохранения консервативных настроений на рынке. Но и сильных поводов для продаж не видим - рассчитываем, что диапазон 2750-2820 пунктов по индексу МосБиржи сохранит свою актуальность", - полагает эксперт.

В США накануне индексы выросли на 0,8-1% во главе с Nasdaq, который обновил исторический максимум (20167,91 пункта). Поддержку рынку оказало ослабление геополитической напряженности в мире, рост котировок акций технологических гигантов, а также ожидания, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки раньше, чем предполагалось. Это компенсировало слабые статданные, отмечают эксперты.

Президент США Трамп, недовольный председателем Федрезерва Джеромом Пауэллом, может назвать имя следующего руководителя американского ЦБ заблаговременно, пишет The Wall Street Journal. Полномочия нынешнего главы ФРС истекают в мае следующего года.

По данным источников издания, Трамп думает о том, чтобы объявить преемника Пауэлла уже в сентябре-октябре или даже летом текущего года. Это довольно рано, так как обычно имя следующего главы ФРС называется за три-четыре месяца до истечения срока службы предыдущего. Преждевременное объявление позволит выбранному кандидату влиять на ожидания инвесторов относительно будущих изменений базовой процентной ставки и ослабит позиции Пауэлла, отмечает WSJ.

ВВП США в первом квартале сократился на 0,5% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли. Ранее сообщалось о менее существенном снижении - на 0,2%. При этом аналитики не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки, по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно растут, но завершают неделю в значительном "минусе".

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $68,14 за баррель (+0,6% и +0,1% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $65,64 за баррель (+0,6% и +0,5% накануне).

С начала недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11%.

Режим прекращения огня между Ираном и Израилем держится, что ослабляет опасения трейдеров в отношении возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока. Между тем данные из США показывают рост спроса на топливо в ходе летнего автомобильного сезона.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,836 млн баррелей, бензина - на 2,075 млн баррелей, дистиллятов - на 4,066 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны.

На следующие выходные запланировано очередное заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно объемов добычи в августе.