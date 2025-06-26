Саммит ЕС призвал к быстрому принятию 18-го пакета санкций против РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Евросоюзу нужно активизировать усилия по принятию 18-й пакета антироссийских санкций, говорится в заключениях, принятых саммитом ЕС.

"Европейский совет призывает к дальнейшим мерам против российского "теневого флота", который Россия использует для обхода санкций (...) в связи с этим призываем Совет быстро принять новый пакет санкций", - отмечается в документе.

В нем также говорится о необходимости усиления борьбы с обходом действующих ограничений.

Также в ЕС отметили, что активы России останутся заблокированными, пока продолжается украинский кризис, и пока РФ "не компенсирует ущерб, причиненный войной".

Еврокомиссия представила предложения по 18-му пакету санкций против РФ ранее в июне.