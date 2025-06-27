"СПБ биржа" планирует в ближайшее время запуск фьючерсов на российские акции

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" планирует в ближайшее время начать торги фьючерсами на российские акции, включая собственные, заявил генеральный директор площадки Евгений Сердюков.

"Биржа в ближайшее время планирует начать торги расчетными фьючерсами. На первом этапе будут представлены фьючерсы на российские акции, в частности, на акции самой биржи. А также расчетный фьючерс на индекс биткойна", - сказал Сердюков в ходе годового собрания акционеров "СПБ биржи".

Затем линейку пополнят расчетные фьючерсы на акции компаний из дружественных юрисдикций, добавил он.

Биржа рассчитывает запустить фьючерсы на российские акции и на индекс биткойна в третьем квартале 2025 года, отметил Сердюков. "Срок зависит от готовности наших брокеров. На одном из следующих этапов будем расширять количество торгуемых инструментов", - сказал он.

На торговой площадке в текущем году также планируется провести размещение ценных бумаг ряда эмитентов.

"В июле на "СПБ бирже" готовится размещение двух выпусков облигаций ПАО "Газпром нефть" с высоким кредитным качеством. Расчеты будут в рублях, а номиналы облигаций будут в евро и юанях. Планируются также другие размещения компаний реального сектора экономики", - отметил глава биржи.

"Сейчас в работе экосистемы несколько проектов, из которых первая сделка - IPO - состоится, возможно, до конца текущего года", - добавил он.

Среди драйверов роста бизнеса в ближайшие годы биржа выделяет торги инструментами срочного рынка. "Рынок деривативов открывает широкие возможности для создания уникальных продуктов, в том числе на базе уже существующих активов", - отметил Сердюков.

Еще одним перспективным направлением биржа считает рынок ЦФА. "У нас есть идеи создания инструментов с уникальными функциями выплат на различные базовые активы. Мы также продолжим наращивать объемы выпусков по долговым ЦФА", - добавил он.