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Вопрос о дивидендах СПБ биржи остается на повестке

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Вопрос изменения дивидендной политики "СПБ биржи" остается на повестке дня, но в настоящее время приоритетом является обеспечение роста бизнеса, заявил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков.

"Он (вопрос изменения дивидендной политики - ИФ) действительно остается актуальным и не снят с повестки дня. В прошлом году мы заявляли о намерении пересмотреть дивидендную политику, и эта тема продолжает находиться в фокусе внимания. В то же время сейчас мы находимся на пороге старта торгов 55, и перед нами стоят важные задачи, связанные с развитием этого направления. Для успешного старта торгов деривативами критически важна высокая надежность расчетно-клиринговой инфраструктуры, в частности устойчивость центрального контрагента и достаточные лимиты на клиринговый центр со стороны участников торгов", - сказал Сердюков в ходе годового собрания акционеров "СПБ биржи".

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"Обеспечение достаточного уровня капитала - ключевой фактор успеха при внедрении новых продуктов. В этом смысле капитал биржевой инфраструктуры выступает средством производства. Таким образом сейчас приоритетом остается обеспечение условий для дальнейшего роста бизнеса", - добавил он.

В ноябре 2021 года "СПБ биржа" провела IPO, в рамках которого разместила 13,3% акционерного капитала. Биржа сообщала в проспекте эмиссии, что не планирует в обозримом будущем выплачивать дивиденды, а намерена использовать доходы для финансирования расширения бизнеса.

Сердюков в мае 2024 года в интервью РБК говорил, что "СПБ биржа" готова рассмотреть вопрос изменения дивидендной политики в 2025 году.

Совет директоров "СПБ биржи" ранее рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года.

Биржа в 2024 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,07 млрд рублей против 678 млн рублей по итогам 2023 года. Чистый убыток по РСБУ сократился до 10,66 млн рублей с 525,828 млн рублей в 2023 году.

СПБ биржа
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